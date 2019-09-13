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英首相強生關閉國會挨批「毀民主、騙女王」　怒駁：胡說八道

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▲▼英國首相強生。（圖／路透）

▲強生否認「欺騙女王」達到關閉國會的目的。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）要求國會關閉5周，直到10月14日才能重啟，引發民間與政界強烈反彈，挨批「破壞民主」，他表示「絕對沒有」欺騙女王，指控都是「胡說八道」。據悉，政府11日依國會要求，公布無協議脫歐的評估報告《黃鵐文件》（Yellowhammer），其中指出英國可能面臨食物與燃料短缺、黑市成長等混亂，但是當局堅稱「將會準備好。」

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲強生堅稱，英國將會準備好無協議脫歐。（圖／路透）

強生堅決否認欺騙、誤導女王關閉國會，稱此舉是首相的正當行為，外界批評「毀壞民主」簡直是「胡說八道」，「你現在所看到的，就是當最壞情況發生時，你會期待政府做的明智準備。在現實中，如果必要的話，我們絕對必須準備好無協議脫歐。我要再強調一次，這不是我們意圖達成的最終目標。」

▲▼英國脫歐讓歐盟崩潰了。（圖／達志）

▲強生強硬脫歐的立場引起國內反彈。（圖／達志影像）

綜合外媒報導，蘇格蘭高等法庭11日裁定，關閉國會已經違法，愛丁堡高等法院也一致認為，此要求出於「阻撓國會的不恰當目的。」但是，倫敦高等法院上週駁回倡議者吉娜米勒（Gina Miller）的上訴，指出此案是「純粹政治」行動，因此「不應該由法院審理」。

▲▼反脫歐人士4日聚集在英國國會外。（圖／路透）

▲反脫歐人士聚集在英國國會外抗議。（圖／路透）

《黃鵐文件》合理評估無協議脫歐以後面臨的最壞狀況，可能導致特定種類新鮮食物減量、關鍵原料供應短缺、食物與燃料價格上漲、藥品和糧食供應中斷或漲價、貨運延誤等等，將會「不成比例地」影響低收入族群，甚至有可能出現公共秩序混亂。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

根據BBC，歐盟近日表示，願意針對北愛爾蘭「保障措施」（Backstop）條款重新審視，試圖打破僵局，但是強生已經排除這一種可能性。歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）警告，雖然國會已經立法阻止，但是英國仍然可以無協議脫歐，「（英國的）形勢仍然非常嚴峻與不確定，我們沒有理由樂觀。」
 

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