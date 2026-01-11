　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

若伊朗變天「誰接班」？專家點名3人選　前王儲、前總統都入列

▲▼流亡美國的伊朗末代王儲巴勒維（Reza Pahlavi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲流亡美國的伊朗末代王儲巴勒維。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

伊朗大規模反政府示威持續延燒，外界開始揣測，若現在的伊斯蘭神權政府在高壓統治40年後終於垮台，誰會是接班人選？各界專家紛紛向《紐約郵報》揭露有望人選。

人選1：流亡王儲

65歲的禮薩．巴勒維（Reza Pahlavi）是前伊朗國王穆罕默德·雷薩·巴勒維之子，在君主制政體於1979年伊朗伊斯蘭革命被推翻前一年逃往美國，目前定居馬里蘭州，持續與華府官員及伊朗僑民保持密切關係。

前中情局（CIA）伊朗事務官員葛瑞契（Reuel Marc Gerecht）表示，「巴勒維是一個複雜的人物，但毫無疑問，他在國內擁有一定支持度。」他更直言，隨著現在的伊朗政府魅力崩盤，前伊朗皇室巴勒維家族的聲望不斷攀升。

巴勒維1月8日和9日號召民眾上街抗議，相關貼文在波斯語Instagram獲得320萬讚數、8800萬次瀏覽。他本周也投書《華盛頓郵報》表明，自己要推動「民主過渡」而非恢復君主制，「我挺身而出是為了領導與服務，不是等著當統治者，而是作為國家民主轉型的管理者。」

▼溫和派的羅哈尼也被看好。（圖／路透）

▲▼伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）。（圖／路透）

人選2：溫和派前總統

77歲的伊朗前總統羅哈尼（Hassan Rouhani）也被看好，他出身伊斯蘭教神職人員，2013至2021年擔任伊朗第7任總統，2013年與時任美國總統歐巴馬通話，成為首位與美國總統直接對話的伊朗領袖，卻也因溫和作風、呼籲與西方對話的立場，在政府內部招致不滿。

伊朗問題專家暨社運人士努里扎德（Ali Reza Nourizadeh）透露，德黑蘭認為美國正與伊朗內部人士接觸，也因此羅哈尼正遭到政權「嚴密監控」，「他們在監聽他的電話，並且正在監視他。」

▼伊朗反政府示威越演越烈。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 伊朗示威。（圖／達志影像／美聯社）

人選3：前大使兼核談判發言人

68歲的穆薩維安（Sayed Hossain Moussavian）也被點名。他曾任伊朗駐德大使，2003至2005年擔任伊朗核談判代表團發言人，也曾在普林斯頓大學（Princeton University）公共與國際事務學院任職過一段時間。

英國以色列傳播與研究中心（BICOM）學者阿波斯托盧（Andrew Apostolou）形容，穆薩維安「生存直覺敏銳」，而適者生存的原則，或許會決定下一任領導人是誰，此人可能從伊朗10多個安全機構脫穎而出。

伊朗專家納德（Alireza Nader）則認為，未來的伊朗領導人或許並非特定人物，而是能夠真正掌控街頭局面的勢力，但「只要（現在的伊朗）政權內部仍團結一致，在局面演變到那一步之前，他們會不惜殺掉很多人。」

伊朗將爆戰爭？神秘客下注50萬豪賭　曾命中美以開轟海撈487萬

示威恐判死！伊朗斷網實彈鎮壓「朝人群開槍」　傳48小時2000死

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
490 2 6322 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／金價刷新紀錄！　強勢上攻
AI生成圖奪上海攝影比賽冠軍！5專業評審竟全沒發現　一招戳破
BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光
明27℃全台大回暖　冷氣團掰了
台北101爆歧視！移工看鞋遭酸「那很貴」　賈永婕發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／北海道規模5地震！　氣象廳：深度極淺

快訊／貨車衝進「反伊朗政權」示威人群　傷亡不明

英國開發「新型低成本飛彈」軍援烏克蘭　聚焦抗電磁干擾能力

美部長稱「買格陵蘭」是偉大交易　北約司令曝：中俄船艦頻現蹤

女志工之死引爆示威！　美國土安全部長：增派數百人至明尼蘇達州

伊朗號召全國遊行！替烈士哀悼3天　抵抗美以侵略

日本最新民調！　高市早苗支持率「飆破78%」

打消美國奪占念頭？　德國擬推「格陵蘭北約聯合特派團」

非政府組織：伊朗至少538人喪命　逾1萬人遭拘留

川普要出手干預伊朗了？　擬採取有限度軍事行動

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

「一定要去！」黃國昌團待華府時間不到1天　錢都由民眾黨負擔

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

肇事畫面曝！男星楊傑宇開車左轉撞斑馬線行人　搶救10天傷重不治

開噴黨內「用全民調還不公平？」　黃國昌：別為私利傷害民眾黨

快閃華府「14日早上回台北」　黃國昌：盼獲第一手可信賴軍購資訊

爆林安可曾問：養樂多在大阪？　陳傑憲笑嘆：不愛棒球還能出國

粉絲拱仔仔脫掉..言承旭：你們是對的　吳建豪薄紗炸胸肌「連阿信都脫了」XD

黃國昌：民眾黨將宣布「9支箭」政見　待藍內部整合才能政黨合作

快訊／北海道規模5地震！　氣象廳：深度極淺

快訊／貨車衝進「反伊朗政權」示威人群　傷亡不明

英國開發「新型低成本飛彈」軍援烏克蘭　聚焦抗電磁干擾能力

美部長稱「買格陵蘭」是偉大交易　北約司令曝：中俄船艦頻現蹤

女志工之死引爆示威！　美國土安全部長：增派數百人至明尼蘇達州

伊朗號召全國遊行！替烈士哀悼3天　抵抗美以侵略

日本最新民調！　高市早苗支持率「飆破78%」

打消美國奪占念頭？　德國擬推「格陵蘭北約聯合特派團」

非政府組織：伊朗至少538人喪命　逾1萬人遭拘留

川普要出手干預伊朗了？　擬採取有限度軍事行動

感情容不下一點沙的三大星座！TOP 1伴侶代表自己品味　有缺陷絕對不行

「LEXUS小改款IS日本上市」超帥特仕車亮相！比台灣便宜超過70萬

快訊／北海道規模5地震！　氣象廳：深度極淺

好冷「3疾病」超容易惡化！　醫：睡再久還是累是警訊

Netflix《星期三》女星側邊挖空「僅靠細線撐」！I字遮重點 金球戰袍激辣

金價衝破4560美元新天價！　伊朗動盪、美就業降溫引爆避險需求

一張船票包吃住玩　郵輪成旅遊達人新選擇

快訊／貨車衝進「反伊朗政權」示威人群　傷亡不明

英國開發「新型低成本飛彈」軍援烏克蘭　聚焦抗電磁干擾能力

健康資訊遭質疑誤導　Google下架部分健康類「AI摘要」

「兒子戀愛腦太誇張」 吳速玲：媽媽要懂得放手

國際熱門新聞

濟州空難「75秒對話」曝！機師痛苦悶哼

伏見稻荷大社竹林遭破壞　遊客刻字到此一遊

川普對古巴下最後通牒：達成協議或付代價

美軍神秘武器？傳委國士兵吐血倒地

日餐廳「牆壁夾女屍」老闆長相曝光！

川普要出手干預伊朗了？　擬採取有限度軍事行動

日本最新民調　高市早苗支持率飆破78%

非政府組織：伊朗至少538人喪命　逾1萬人遭拘留

「物價怒火」引爆抗爭！伊朗至少192死

酒吧老闆認了！門被上鎖　多人倒地亡

川普想拿格陵蘭　德國副總理回擊

打消美國奪占念頭？　德國擬推「格陵蘭北約聯合特派團」

英男30年內逼女子「和100陌生男子上床」！

中國禁稀土出口日本　高市早苗抗議：難接受

更多熱門

相關新聞

伊朗警告川普！揚言報復美以基地

伊朗警告川普！揚言報復美以基地

路透報導，伊朗國會議長卡利巴（Mohammad Baqer Qalibaf）11日警告美國總統川普，若美國對伊朗發動任何攻擊，伊朗將把以色列及美國在該地區的所有軍事基地視為「合法打擊目標」進行報復反擊。

美可能干預伊朗　以色列進入高度警戒

美可能干預伊朗　以色列進入高度警戒

伊朗將爆戰爭？　神秘客押注豪賭

伊朗將爆戰爭？　神秘客押注豪賭

示威恐判死！伊朗鎮壓傳逾2000死

示威恐判死！伊朗鎮壓傳逾2000死

伊朗血腥鎮壓！抗議者「屍體塞爆停屍間」

伊朗血腥鎮壓！抗議者「屍體塞爆停屍間」

關鍵字：

伊朗示威巴勒維羅哈尼接班伊斯蘭教

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道今早事故　全線封閉

帥T網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！友目睹恐怖畫面

濟州空難「75秒對話」曝！機師痛苦悶哼

月薪3、4萬年輕人「過得像年薪百萬」藏心酸

金山晚間「隨機攔車砍人」！5警受傷

阿信唱一半「要去看劉宇寧」！本人台上秒回應了

美國想要格陵蘭　財經網美曝：對台灣是好事

300萬帥T網紅爆罹愛滋！直播桌上「驚見抗病毒藥」

「一躺下就鼻塞」不是感冒！　醫揭2元凶

旅行10年才知道！室友出國「帶1物邊玩邊丟」

2男性侵醉女還錄影　1人賠45萬換免囚

快訊／今晨7.4℃　下波轉雨時間曝

「大寒」要來了　4生肖翻身起飛

蔡依林曬金唱片神級合照「小S站C位」

《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭

更多

最夯影音

更多
阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！
Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

「一定要去！」黃國昌團待華府時間不到1天　錢都由民眾黨負擔

「一定要去！」黃國昌團待華府時間不到1天　錢都由民眾黨負擔

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

肇事畫面曝！男星楊傑宇開車左轉撞斑馬線行人　搶救10天傷重不治

肇事畫面曝！男星楊傑宇開車左轉撞斑馬線行人　搶救10天傷重不治

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面