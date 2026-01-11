若伊朗變天「誰接班」？專家點名3人選　前王儲、前總統都入列

▲流亡美國的伊朗末代王儲巴勒維。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

伊朗大規模反政府示威持續延燒，外界開始揣測，若現在的伊斯蘭神權政府在高壓統治40年後終於垮台，誰會是接班人選？各界專家紛紛向《紐約郵報》揭露有望人選。

人選1：流亡王儲



65歲的禮薩．巴勒維（Reza Pahlavi）是前伊朗國王穆罕默德·雷薩·巴勒維之子，在君主制政體於1979年伊朗伊斯蘭革命被推翻前一年逃往美國，目前定居馬里蘭州，持續與華府官員及伊朗僑民保持密切關係。

前中情局（CIA）伊朗事務官員葛瑞契（Reuel Marc Gerecht）表示，「巴勒維是一個複雜的人物，但毫無疑問，他在國內擁有一定支持度。」他更直言，隨著現在的伊朗政府魅力崩盤，前伊朗皇室巴勒維家族的聲望不斷攀升。

巴勒維1月8日和9日號召民眾上街抗議，相關貼文在波斯語Instagram獲得320萬讚數、8800萬次瀏覽。他本周也投書《華盛頓郵報》表明，自己要推動「民主過渡」而非恢復君主制，「我挺身而出是為了領導與服務，不是等著當統治者，而是作為國家民主轉型的管理者。」

▼溫和派的羅哈尼也被看好。（圖／路透）



人選2：溫和派前總統



77歲的伊朗前總統羅哈尼（Hassan Rouhani）也被看好，他出身伊斯蘭教神職人員，2013至2021年擔任伊朗第7任總統，2013年與時任美國總統歐巴馬通話，成為首位與美國總統直接對話的伊朗領袖，卻也因溫和作風、呼籲與西方對話的立場，在政府內部招致不滿。

伊朗問題專家暨社運人士努里扎德（Ali Reza Nourizadeh）透露，德黑蘭認為美國正與伊朗內部人士接觸，也因此羅哈尼正遭到政權「嚴密監控」，「他們在監聽他的電話，並且正在監視他。」

▼伊朗反政府示威越演越烈。（圖／達志影像／美聯社）



人選3：前大使兼核談判發言人

68歲的穆薩維安（Sayed Hossain Moussavian）也被點名。他曾任伊朗駐德大使，2003至2005年擔任伊朗核談判代表團發言人，也曾在普林斯頓大學（Princeton University）公共與國際事務學院任職過一段時間。

英國以色列傳播與研究中心（BICOM）學者阿波斯托盧（Andrew Apostolou）形容，穆薩維安「生存直覺敏銳」，而適者生存的原則，或許會決定下一任領導人是誰，此人可能從伊朗10多個安全機構脫穎而出。

伊朗專家納德（Alireza Nader）則認為，未來的伊朗領導人或許並非特定人物，而是能夠真正掌控街頭局面的勢力，但「只要（現在的伊朗）政權內部仍團結一致，在局面演變到那一步之前，他們會不惜殺掉很多人。」

