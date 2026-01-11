南韓人均GDP倒退0.3%！連續3年停滯不前　22年來首度被台灣狠超

▲南韓首爾天際線。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓去年人均GDP為3萬6107美元，較2024年的3萬6223美元下滑0.3%，呈現3年來首次倒退的趨勢。專家指出，經濟長期低迷加上韓元兌美元持續貶值，是造成平均收入停滯不前的主要原因。另一方面，台灣人均GDP去年達3萬8748美元，睽違22年來首次超越南韓。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓財政經濟部（原為企劃財政部）與韓國銀行今（11）日公布統計數據，指出南韓自從2014年踏入「人均GDP 3萬美元時代」以來，已連續12年未能突破4萬美元大關。相較之下，台灣2021年突破3萬美元後，今年預計將進入4萬美元大關，差距逐漸拉大與南韓的差距。

國際貨幣基金組織（IMF）則預估，南韓首度進入4萬美元人均GDP的時間點可能要等到2028年。

造成南韓人均GDP停滯的關鍵因素，主要在於低成長與貨幣貶值。去年南韓全年經濟成長率僅1.0%，為2020年-0.7%以來5年間最低紀錄；同時，韓元對美元的匯率上漲58.18元（約4.3%），意味著換算成美元後的GDP規模縮水，對民眾實質收入造成壓力。

換言之，經濟規模未明顯擴大，人民購買力卻因匯率變動受損。

對此，專家指出，韓元匯率與經濟基礎若無改善，民眾實質所得恐持續受限。世宗大學教授金大鍾（音譯）表示，「匯率象徵經濟的基本體力之基礎，若匯率不穩定，國民生活水準將難以提升，恐會變得更貧窮。應透過取消不必要的規範並強化產業競爭力，吸引更多投資，才能提升國民收入與經濟韌性。」