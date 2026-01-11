伊朗血腥鎮壓！「屍體塞爆停屍間」堆禱告室　醫曝：子彈貫穿眼睛

▲伊朗當局封鎖全國網路，導致示威消息被封鎖。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

伊朗反政府示威持續延燒，BBC訪問到3家醫院的工作人員，他們透露目前收治的死傷者數量已經超出負荷。一名德黑蘭醫院的醫護人員表示，許多年輕抗議者遭到直接射擊，子彈擊中頭部和心臟位置。德黑蘭一間醫院的工作人員更指出，傷患多到根本來不及做CPR，許多人剛到醫院就死了，停屍間更是放不下屍體，導致遺體只能堆放在禱告室內。

年輕傷患頭胸中彈 醫護來不及急救

受訪的2名醫療人員證實，他們處理的槍傷包含實彈和霰彈造成的傷口。德黑蘭一間醫院工作人員表示，光是他所在的醫院就有約38人死亡，許多人送到急診床位時就已回天乏術。他說，「傷患數量太多，我們根本沒時間進行心肺復甦術。」且死者多是20至25歲的年輕人，直接被子彈擊中頭部或心臟，許多人甚至來不及送達醫院就已身亡。

德黑蘭某醫院的醫生更直言，「受傷和死亡的人數非常多。我看到有一個人的眼睛中彈，子彈從他的後腦貫穿射出。」

屍體無處安置 家屬領屍需付22萬台幣

由於死亡人數過多，停屍間早已爆滿，遺體只能層層堆疊擺放。BBC波斯語頻道證實，單是拉什特市的波爾西納醫院，9日晚間就送來70具遺體。該醫院消息人士透露，停屍間容量不足，遺體只能先行移出，當局要求罹難者家屬支付70億里亞爾（約台幣22萬元或7000美元）才能領回遺體安葬。

不僅如此，由於停屍間已經爆滿，多數屍體更是被堆放在禱告室內。據了解，死亡的除了抗議民眾外，有安全部隊人員也不幸身亡。目前BBC波斯語頻道已確認26名罹難者身分，其中包含9名兒童。

眼科醫院啟動緊急應變 霰彈槍傷患暴增

一名透過星鏈衛星連線聯繫BBC的醫師指出，德黑蘭主要眼科中心法拉比醫院已啟動危機應變機制，急診服務不堪負荷，非緊急門診和手術全數暫停，所有人力都被召回處理急診個案。來自中部城市卡尚的另一名醫師表示，許多受傷的抗議者眼部遭到攻擊，9日夜間各醫院都湧入大量傷患。伊朗維安部隊經常在鎮壓示威時使用發射霰彈的霰彈槍。

抗爭蔓延逾百城 網路遭全面封鎖

這波抗議浪潮始於兩週前的德黑蘭，起因是經濟困境與幣值貶值，如今已擴散至伊朗各省超過100個城鎮。人權組織統計，數百名抗議者死傷，更多人遭到拘留。

為了壓制示威潮，德黑蘭當局自8日晚間徹底封鎖全境網路，使得大多數國際媒體都無法從伊朗境內進行報導，這也使得獲取與核實資訊變得十分困難。

川普再發警告 伊朗最高領袖態度強硬

美國總統川普9日重申，若伊朗「開始殺人」，美方將「予以重擊」，但他澄清這不代表派遣地面部隊。川普稍早在社群媒體發文，「伊朗正在追求自由，這是前所未見的。美國準備好提供協助！」歐盟執委會主席范德賴恩10日表態支持伊朗民眾的大規模抗議，並譴責對示威者的暴力鎮壓。

對此，伊朗最高領袖哈米尼9日在電視談話中展現強硬立場，表示伊斯蘭共和國是透過數十萬人的鮮血建立，不會向否認這點的人屈服。他後續更強調，政權「不會迴避對付破壞分子」，並指控這些人試圖取悅美國總統。伊朗當局則將和平抗議演變為暴力行為的責任歸咎於美國。