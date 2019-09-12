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印尼森林大火「灰濛煙霾」壟罩飄鄰國　大馬逾400學校被迫停課

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▲▼印尼森林大禍煙霾飄散，馬來西亞被迫關閉400多間學校（圖／路透）

▲印尼森林大火煙霾飄散，馬來西亞空氣品質非常糟糕。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

印尼近日頻傳森林大火，樹木與植被燃燒產生的煙霧不僅瀰漫國內，甚至飄散到鄰近國家，其中馬來西亞受害最深，空氣品質糟糕到400多間學校被迫停課。印尼環境部長比卡（Siti Nurbaya Bakar）11日表示，煙霧也有部分來自大馬和越南，馬來西亞環境與氣候部長楊美盈（Yeo Bee Yin）則引用東南亞國協（ASEAN）的氣候數據打臉，「讓資料自己說話。」

▲▼印尼森林大火，引起嚴重煙霾。（圖／路透）

▲印尼森林大火，消防員搶救中。（圖／路透）

比卡11日表示，政府已經試圖有系統、盡其所能地解決問題，但「並不是所有煙霧都來自印尼。」她指出，煙霾來源應該包括馬來西亞的砂勞越（Sarawak）與印尼婆羅洲（Borneo），「馬來西亞政府應該客觀解釋這一點。」

In response to: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-says-its-not-to-blame-for-malaysian-haze Let the...

Yeo Bee Yin（杨美盈） 發佈於 2019年9月11日 星期三

楊美盈（Yeo Bee Yin）在臉書上引用東南亞國協專業氣象中心（SMC）的資料，指出各地森林大火的熱點，印尼加里曼丹島（Kalimantan）共有474個，蘇門答臘387個，而馬來西亞只有7例，「讓資料自己說話。她說煙霾來自砂勞越，只要看看風向就知道，這在邏輯上怎麼可能？比卡部長不應該否認。」

▲▼印尼森林大禍煙霾飄散，馬來西亞被迫關閉400多間學校（圖／路透）

▲馬來西亞政府宣布400多間學校停課，發送口罩給學生。（圖／路透）

綜合外媒報導，馬來西亞近日受煙霾影響，已經在砂勞越東部關閉400多間學校，分送50萬個口罩，雪蘭莪（Selangor）巴生市（Klang）今（12日）又宣布3間學校停課。他們6日已經發出外交照會，要求印尼立刻採取行動，處理野火。新加坡國家環境局（NEA）也警告，如果持續惡化，空氣品質可能進入不健康範圍。

▲▼印尼森林大禍煙霾飄散，馬來西亞被迫關閉400多間學校（圖／路透）

▲馬來西亞煙霾情況嚴重，看出去一片霧茫茫。（圖／路透）

馬來西亞駐印尼大使札諾（Zainal Abidin Bakar）表示，外交照會「不是抗議信，而是馬來西亞想要幫忙處理煙霧的意圖。」首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）也說，內閣11日開會討論處理煙霾的對策，但是對於比卡發言沒有評論。

▲▼印尼森林大火，引起嚴重煙霾。（圖／路透）

▲印尼森林近日頻傳大火，空氣品質惡劣。（圖／路透）

根據《衛報》，印尼國家抗災署（DMA）指出，氣象衛星在蘇門答臘與婆羅洲偵測到超過3600起火災，惡劣空氣品質影響6個省分、超過2300萬人民。煙霾當中的微粒對健康構成許多威脅，包括中風，心血管疾病和呼吸道感染。學者指出，如果這個趨勢在未來幾十年持續發生，印尼、新加坡跟大馬的百姓長期暴露其中，每年平均可能導致3.6萬人提早死亡。

CNA指出，印尼為了種植棕櫚油或紙漿樹木，燒毀森林、清空土地，引起的煙霾時常引發鄰國抱怨。馬來西亞環境部11日宣布，全國禁止露天焚燒行為，直到西南季風結束為止。

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