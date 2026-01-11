心肌梗塞有預兆！　900萬人研究證實「99％與這4事有關」

▲中風及心肌梗塞並非毫無預兆。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

國外一項追蹤逾900萬名成人病史的大規模研究發現，99%的心肌梗塞及中風病例，都與4大風險因素有關，鮮少在毫無預警的情況下發生。這篇論文已被發表在《美國心臟病學會雜誌》（JACC）。

美國及南韓研究團隊分析2國逾900萬名成人的健康數據發現，幾乎所有罹患心臟病、經歷過重大心血管事件的患者，在發病前都具備4項主要風險因子之一，包括高血壓、高膽固醇、高血糖、吸菸史，不論是過去或現在持續吸菸。

即使在心血管風險最低的族群，也就是60歲以下女性之中，仍有超過95%的心臟病發作或中風案例，能夠追溯到至少1項風險因子。其中，高血壓更是關聯度最高的風險因素。在2國研究對象之中，超過93%經歷心臟病發作、中風或心臟衰竭的患者，都有高血壓病史。

研究作者之一的西北大學（Northwestern University）資深心臟病學家格林蘭（Philip Greenland）指出，這項研究非常有力地證明，在心血管事件發生前，暴露於1項或多項風險因子的比例「接近100%」。他強調，現在目標是努力找出更有效的方法，控制這些可改變的風險因子，而非追尋那些難以治療且非致病主因的其他因素。

此外，研究團隊也指出，這項結果挑戰了近年「無症狀心血管事件正在增加」的說法。過去研究可能遺漏了某些診斷，或忽略了尚未達到臨床診斷標準的風險因子數值。