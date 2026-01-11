英惡男「邀100陌生男」性侵同一女子！　30年內拍下3萬不雅影片

▲強斯頓30年內強迫被害女子與上百名陌生男子發生性關係。（圖／諾福克警方）



記者王佩翊／編譯

英國諾福克郡一名67歲男子強斯頓（Rodney Johnston），因長達30年逼迫一名女性與超過100名陌生男子發生性關係，近日被判處終身監禁，最低刑期16年。警方在調查時，更發現約3萬張恐怖照片與影片，記錄了虐待過程。

3萬張照片影片記錄犯罪過程

根據BBC報導，警方在調查過程中，從強斯頓住處查獲約3萬張照片及影片，完整記錄了這些性虐待行為。法庭審理時聽取證詞指出，強斯頓透過肢體暴力及言語威脅的方式，強迫受害女性在偏僻鄉間、車內及旅館等地點，與不同男性進行各種性行為。這些犯罪行為時間跨度從1994年至2024年，長達30年之久。

受害者每周被迫外出多次

法官在判決中指出，受害者經常被迫一周「外出」數次。法官強調，「外出這個詞彙已成為她被陌生人性侵的代稱。這實質上就是強暴，」而強斯頓終其一生都會對受害者構成威脅。

受害女性在警方發布的聲明中表示，這些遭遇讓她感到「被利用」和「恐懼」。她說，「我沒有聲音，沒有選擇權。我對未來感到焦慮，但這是數十年來第一次，我終於自由了。」

被告否認指控稱性行為出於自願

在長達7周的審理過程中，強斯頓全盤否認所有指控，聲稱這些性行為都是「雙方同意」。然而警方表示，證據充分證明受害女性並非自願參與，而是遭到脅迫與剝削。強斯頓透過成人社交網路建立聯繫管道，並群發簡訊公告時間地點，宣傳讓男性能與該名女性發生性關係。警方指出，他辯稱許多訊息只是在實現「幻想」，並將這些行為輕描淡寫為「玩笑話」。

受害者證詞及訊息成關鍵證據

然而，數以千計的其他訊息和影像資料，包括受害者傳給友人詳述遭虐待經過的訊息，都支持了她的說法。受害者在陳述中表示，強斯頓每周帶她「外出」多達5次，前往旅館或戶外地點，儘管她一再表明不願意去。她說自己事後感到噁心作嘔，而若強斯頓認為她不夠配合，就會遭到威脅或懲罰。

警方表示在2024年7月逮捕強斯頓後，他甚至違反保釋條件，對受害者造成進一步傷害。