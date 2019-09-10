川普被控「操作烏克蘭司法體系」拚連任　國會調查…要求白宮給紀錄

▲美國國會指出，川普為了競選連任，向烏克蘭政府施壓，已經展開調查。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國眾議院3個委員會9日宣布，川普、其私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）等人涉嫌「操作烏克蘭司法系統」，強迫挖掘下一任總統競選對手拜登（Joe Biden）的醜聞，將要對此展開「廣泛調查」。他們要求，白宮和國務院務必配合，並在9月16日以前提供相關紀錄。

聯合調查單位說，總統8月底曾放話扣留給予烏克蘭的2.5億美元軍事援助，「強迫烏克蘭政府進行涉及政治動機的調查，只為了2020年連任競選。」聲明中指出，川普與朱利安尼「試圖操作烏克蘭司法系統，藉以幫助總統選舉連任，目標針對可能的政治對手。」

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透社）

聯合調查單位要求白宮、國務院在9月16日以前提供紀錄，其中也包括川普7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的通話內容。可能列入調查的人物還有川普競選團隊前主席曼納福特（Paul Manafort）、拜登父子等等。白宮目前則尚未對此回應。

根據了解，聯合調查小組由眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）、外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）和政府改革暨監督委員會主席康明斯（Elijah Cummings）組成。

▲美國前副總統拜登（Joe Biden）投入2020總統大選。（圖／路透）

綜合外媒報導，時任副總統拜登2014年造訪烏克蘭，不久後兒子亨特（Hunter Biden）就任職烏克蘭石油與天然氣公司Burisma董事，被共和黨人士質疑利益衝突。烏克蘭檢察總長5月曾表示，沒有任何證據顯示拜登父子做出不當行為，當時的歐巴馬政府也否認不妥。

▲朱利安尼（Rudy Giuliani）曾任紐約市長，現為川普私人律師。（圖／達志影像／美聯社）

朱利安尼8月時向媒體表示，以私人、公民身分「強烈呼籲」烏克蘭調查拜登與亨特的商業利益。BBC指出，他先前也表示，希望美國司法部仔細關注通俄門的調查。