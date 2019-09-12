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兒子被欺挨揍！辣媽火爆嗆翻惡霸家長「竟敢搞我小孩」：出來決鬥！

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記者吳美依／綜合報導

27歲的媽媽托卡娜（Lebogang Tlokana）開車接小孩放學，聽見兒子無故挨揍，當場暴怒，首先教育面對霸凌時不該軟弱，還大罵兒子「你以後怎麼保護我」，接下來直接打電話給同學家長，嗆聲要對方「出來決鬥」，強硬霸氣的態度讓許多網友笑翻，影片也在網路上瘋傳。

影片中，小男孩哭喪著臉，說出挨打的事實，被問及為何不反抗，委屈地說道，「媽媽，我很害怕，他真的很胖！」托卡娜聽到這裡已經怒氣爆表，「你都沒在看電視嗎？你沒看到查克羅禮士（空手道世界冠軍）嗎？摔角呢？怎麼都沒學到幾招？」

▲▼兒子被欺挨揍！辣媽火爆嗆翻惡霸家長「竟敢搞我小孩」：出來決鬥！（圖／翻攝臉書The Funny Chef）

▲托卡娜聽見兒子被霸凌，當場霸氣訓話。（圖／翻攝臉書The Funny Chef）

托卡娜一度氣到語無論次，要兒子立刻下車，動手扁回去，「帶著他的牙齒回來，我要看到他的一顆牙齒，才知道你是個『男人』。如果你還是挨揍，我會揍你好幾次，直到你可以打敗他，快去！」但是，小男孩準備下車時，她又1秒冷靜，「不，等等，我剛剛騙人的，我不鼓勵暴力，只是還沒想好要怎麼辦。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

托卡娜和霸凌者的家長通話，但卻越講越生氣，直指對方「沒有家教」，「你給我等著，我連你兒子一起扁！我還會帶著皮帶過去！」被反問身分也狠狠回應，「哦？妳今天就會知道囉！女士，妳的小孩搞我兒子，我就搞妳兒子，現在就出來見我啊，來決鬥啊！」

▲▼兒子被欺挨揍！辣媽火爆嗆翻惡霸家長「竟敢搞我小孩」：出來決鬥！（圖／翻攝臉書The Funny Chef）

▲27歲的托卡娜是一名專業廚師兼喜劇演員。（圖／翻攝臉書The Funny Chef）

這一段影片已經累積540萬觀看次數、7.3萬讚和5.4萬次分享，網友們都被托卡娜的反應笑翻，紛紛留言，「你讓我想起我媽！」、「我就是這樣被教育長大的！」、「好期待看第二集你們見面的樣子。」、「我奶奶也這樣，如果你哭著回家，她還會揍人，然後把你送回霸凌者那裡，我好想她！」、「她還說出查克羅禮士，我真的快笑翻。」

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