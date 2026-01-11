中國禁稀土出口日本！高市早苗抗議「無法接受」：經濟脅迫相當糟糕

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗去年11月在眾議院接受質詢時提到「台灣有事」，引發中國政府強烈不滿，不僅限制赴日旅遊和留學，中國商務部本月6日更針對日本祭出制裁措施，嚴格控管軍民兩用物資對日本軍事用途的出口。對此，高市早苗直言無法接受，她表示已向中國提出強烈抗議，並攜手G7國家冷靜應對。

根據日媒《產經新聞》，高市早苗8日曾登上《日本放送協會》（NHK）的節目，談及中國針對日本所祭出的一連串制裁措施，她以強烈措詞批評北京當局的行徑，「這一次針對我國（日本）所祭出的措施，簡直是與國際慣例大相逕庭，我對此無法接受！我方已向中國強烈抗議，要求撤回此次的限制出口措施。」

高市早苗透露，她將會攜手七大工業國組織（G7）成員國，冷靜應對中國的制裁，「一旦各地都發生所謂經濟脅迫之類的事，情況將會非常糟糕。」

儘管中國並未公開表明限制出口「軍民兩用物資」的細部項目，但外界卻推測不排除可能含有稀土。

▲中國政府將稀土視為打壓日本的經濟武器。（圖／VCG）

《路透社》先前曾指出，中國軍民兩用物資限制出口清單內的1100個項目，至少涵蓋釤、釓、鋱、鏑與鑥等7種關鍵稀土，主要用於半導體、汽車、風力發電和軍事設備，電子零組件、感測器、航運與航太領域使用的設備、化學品皆與稀土息息相關。

日媒《每日新聞》警告，儘管目前中國商務部所限制的軍民兩用物資之清單尚未明朗，但可能對日本企業經濟活動帶來廣泛的影響。日媒《日經新聞》則高度關注「鏑」（Dy），該元素的稀土主要用於日本電動車生產。

高市早苗在訪談中提到，會將中國稀土納入考量，確實推動強化穩定供應鏈，以降低對特定國家的依賴。另外，她也提到目前仍持續透過外交管道和中國溝通，未來將以國家利益為觀點，冷靜並且適當應對。