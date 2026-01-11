　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

吃到「雞屎」噁爆！顧客曝在蔘雞湯名店踩雷　崩潰：刷牙也洗不掉

▲▼南韓網友前往仁川松島一間知名的蔘雞湯餐廳，卻驚覺吃到雞屎。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓網友前往仁川松島一間知名的蔘雞湯餐廳，卻驚覺吃到雞屎。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓仁川松島一間知名的蔘雞湯專賣店近日爆發食安爭議。一名網友指控，自己去年底前往用餐時，咬下雞肉時瞬間聞到濃烈惡臭，赫然發現雞肉內含疑似雞屎的未消化物，引發強烈不適。雖然店家解釋是未妥善處理的雞胗，但其冷淡應對態度引發更多質疑，事件在網路迅速延燒。

根據韓媒《中央日報》、《紐西斯通訊社》，爆料者A某最近在網路論壇Bobaedream發文指出，他去年12月23日晚間7時30分，前往仁川市松島一間相當知名的蔘雞湯餐廳，點餐後原本期待美食，卻在咬下雞胗時，伴隨著撲鼻而來的強烈糞便臭味與異樣口感，差點當場嘔吐。

A某表示，他立刻請店員查看，對方坦承是「沒有把雞的排泄物清理乾淨」，態度卻顯得相當淡然，讓他懷疑這種狀況並非首次發生。A某隨後在貼文中附上照片，只見雞胗內部充滿黃褐色塊狀物，疑似為未消化完全的飼料與食物殘渣。

▲▼韓式料理蔘雞湯。（圖／VCG）

▲韓式料理蔘雞湯。（圖／VCG）

A某強調，自己並非要求退款或賠償，而是希望能直接從店家老闆聽到一句真誠道歉，因此留下聯絡方式後便離開。豈料，之後僅接到廚房人員來電，轉述「無法聯絡上老闆，就連我們員工也沒有辦法和老闆通話」的說法，讓他更加憤怒，認為業者刻意迴避責任。

他也質疑該店的經營方式，指出餐廳似乎一次大量燉煮多隻雞，且要求在5分鐘內迅速出餐，認為消費者形同喝下「雞屎湯」。A某直言，事件對他造成心理陰影，「以後恐怕再也不敢吃雞肉」，即便反覆刷牙，仍感覺口中殘留異味。

對此，餐廳方面回應，問題物質並非雞的糞便，而是雞的消化器官「雞胗」（學名為砂囊，韓文與日文稱近胃）內部未完全清理所致。

韓媒《京鄉新聞》指出，從生理結構來看，雞的排泄物是在消化完成後才形成，理論上不會逆流回到雞胗，但若一開始處理不當，未消化飼料與胃內容物殘留，確實可能在高溫烹調後產生強烈惡臭，外觀也容易被誤認為糞便。

01/09 全台詐欺最新數據

490 2 6322 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／金價刷新紀錄！　強勢上攻
AI生成圖奪上海攝影比賽冠軍！5專業評審竟全沒發現　一招戳破
BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光
明27℃全台大回暖　冷氣團掰了
台北101爆歧視！移工看鞋遭酸「那很貴」　賈永婕發聲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

即／日本岩手縣5.1地震！最大震度4

即／日本岩手縣5.1地震！最大震度4

日本岩手縣11日下午1時15分發生地震，規模5.1，震源深度約60公里，最大震度4，明顯搖晃。所幸氣象廳表示，並無引發海嘯之風險。

日餐廳牆壁藏女屍！顧客「伴屍」吃飯

日餐廳牆壁藏女屍！顧客「伴屍」吃飯

嚇阻中國軍事威脅　日本擬強化「太平洋防衛」

嚇阻中國軍事威脅　日本擬強化「太平洋防衛」

金與正又震怒　痛批李在明「流氓、垃圾」

金與正又震怒　痛批李在明「流氓、垃圾」

日本白川鄉8分之1是台灣人！　2024湧入近30萬人

日本白川鄉8分之1是台灣人！　2024湧入近30萬人

日韓要聞蔘雞湯雞屎南韓仁川

