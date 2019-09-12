　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

18歲少年大麻電子煙吸2年「喘不過氣」直送加護病房　醫：肺像70歲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼電子煙。（圖／路透）

▲18歲少年亞當．赫根里德吸食大麻電子煙，被醫師宣告肺部像70歲老人。（示意圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國伊利諾伊州格尼（Gurnee）一名18歲少年亞當．赫根里德（Adam Hergenreder）吸食含有四氫大麻酚（THC）的電子菸，逐漸出現嘔吐、發燒的現象，時常喘不過氣，8月底就醫後竟被直接送進加護病房，「醫師說，我的肺就像70歲老人一樣。」他目前已經出院，持續接受治療，但很有可能無法100％恢復健康，「我還是很難做正常的活動，例如爬樓梯。」

Illinois teen says after vaping with the primary ingredient of marijuana he now has the lungs of a 70-year-old.

CBS News 發佈於 2019年9月7日 星期六

CNN報導，赫里根德吸食電子煙大約2年，8月底時呼吸困難的症狀太過嚴重才就醫，沒想到被告知「肺部就像70歲」。他原本是一名運動員，雖然在醫療協助之下日漸好轉，但是只要嘗試深呼吸，就會劇烈咳嗽，「我不確定是否能回到摔角擂台，我的肺也許無法承受施力，這很令人難過。」

媽媽波莉（Polly）說，這是每一位家長的夢魘，「醫師確實說，如果我們當時沒有帶亞當來，他的肺可能已經塌陷。」

▲▼電子煙。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國頻傳「神祕肺病」，仍不確定病因，但是患者都有吸食電子煙。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

伊利諾州倡導康德爾醫療中心（Advocate Condell Medical Center）、主治醫師埃姆斯伯里（Stephen Amesbury）提到，赫里根德呼吸短促又沉重，「可能會有嚴重肺部損傷，痊癒後留下永久性改變，非常令人擔憂。」他指出，國內目前所見的「神祕肺病」可能只是開端，「我們試圖尋找其他潛在原因，可是一直沒有找到，巧合的是，所有患者都有吸食電子煙。」

▲▼美國總統川普打算禁止風味電子煙，在白宮與官員商討對策。（圖／路透）

▲美國總統川普打算禁止風味電子煙，在白宮與官員商討對策。（圖／路透）

綜合CNN、CBS報導，美國疾病控制與預防中心（CDC）報告指出，全國已爆發超過450起肺部疾病案例，已有6人死亡，目前仍無法找到確切病因，但是患者都有吸食電子煙，兩者之間存在有潛在關聯，目前正在調查是否有偽造或被汙染的產品。此外，川普政府也正在計畫禁止調味電子煙。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

食品藥品監督管理局（FDA）副局長沙普利斯（Ned Sharpless）表示，年輕人吸食調味電子煙比例越來越高，必須迅速採取行動，「尤其是對於兒童具有吸引力的」，「我們減少年輕人吸煙取得重大進展，如今卻被電子煙的廣泛使用破壞。沒有人想要看到孩子對尼古丁上癮，我們將會充分使用監管權力，深刻且徹底地解決日益嚴峻的公共健康危機。」

►全美6死！川普想禁調味電子煙數周內完成　「這非常危險」

►「電子煙瘟疫」全美6死！　紐約富豪彭博宣布「斥資50億」全面抵制

ET快訊
父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書
女星爆偷情對話「勾引男友兄弟」討金援！　IG爆氣全攤牌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印尼森林大火「灰濛煙霾」壟罩飄鄰國　大馬逾400學校被迫停課

兒子被欺挨揍！辣媽火爆嗆翻惡霸家長「竟敢搞我小孩」：出來決鬥！

24周女嬰「巨瞳＋咧嘴」露惡魔詭笑！　媽：我已經愛死她了

血癌男孩扶馬桶狂吐…5歲姐溫柔拍背「一切都會好」　媽淚：寧可她出去玩

川普被控「操作烏克蘭司法體系」拚連任　國會調查…要求白宮給紀錄

28歲辣媽玩Tinder…坐車3.5hrs赴約「被嫌太胖」　當場丟包火車站

人群尖叫逃命！大象被嚇瘋「甩飛象夫」猛踩　大街狂奔踏傷18人

43歲單親爸被誣「手機存滿戀童A片」鄰居面前上銬　4月後心臟病發亡

抗議奏效！俄執政黨「莫斯科議會大失1/3席位」　支持率10年最低

川普：塔利班和平會談「死透了」！　美國比過去10年更猛烈打擊敵人

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

《Running Man》見面會還要找間諜！　9週年《沒有你不行》開場曲一下就想哭

保全爸撿二手書「塗立可白重複用」　 不願孩打工...兒女爭氣考上台、政大

每個票都要刷卡！司機不滿學生投幣　「90秒飆7句髒話」客運乘客錄影投訴

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

上課囉！蔡英文老師接地氣教學 教你中秋節、柚子的英文怎麼說

酒醉駕駛時速128km撞上一家人！　爸爸「半癱後」醒來…3幼女全沒了

被指誤導英女王逼議會休會　首相強生可能下台

半年全美關700間！Forever 21否認破產謠言：有意繼續經營店家

「車神」醒了？接受幹細胞治療後　傳舒馬克恢復意識

醫14次建議墮胎！胎兒在腹中「腸破裂」　母堅持生下...她奇蹟成健康女嬰

白人夫妻花1546萬做試管「生下亞洲女兒」　怒告診所「搞錯精子」害離婚

「你女兒是殘障」年輕媽目睹女嬰畸形腿　趁空檔抱出…當場扔窗外滅口！

18歲少年大麻電子煙吸2年「喘不過氣」直送加護病房　醫：肺像70歲

5G網路是否採用華為設備　英國防大臣：很快會決定！

暑假在靶場撿到「手榴彈」....天真童拿到學校炫耀！　老師嚇壞秒報警

中職／連續8場出賽無失分　王鴻程：不要投太閃

機車貨物稅減徵初步方向出爐！購買環保車機車　優惠再加碼

張懷秋前一天「臨時取消錄影」！　全為愛紗...被讚超義氣

王麗雅套UGG雪靴增高　預約雪季旅行

搶救男方不孕！專家推「護精必吃」4大營養...多嗑肝臟＝活動力爆強

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

不斷更新／兄弟打線發威再添4分　3局擴大領先7比0桃猿

日職／王柏融板凳做好坐滿　火腿4比2樂天中斷2連敗

中國版尼斯湖水怪？ 三峽大壩驚見巨型神秘生物在戲水

22歲就存到第一桶金　7年級建商大方談3成功祕訣：我不是富二代

國際熱門新聞

美魔女大胃王驟逝　曾10min..

時速88km　特斯拉駕駛、乘客..

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

屍體放森林腐化觀察　竟見手臂大..

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下..

DNA出錯　阿根廷驚見「人臉牛..

彭博斥資50億元　全面抵制電子..

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家..

素食妹解放16隻兔子竟害死更多..

年輕媽目睹女嬰畸形腿　扔窗外滅..

婦砍掉夫下體！警冷凍斷鳥送醫搶..

血癌弟狂吐　5歲姐溫柔拍背安慰

起飛10分鐘引擎冒火　乘客留遺..

24周女嬰在肚裡「露惡魔詭笑」..

更多熱門

相關新聞

CNN：陸豁免清單仍對美農沒有幫助！

美國有線電視新聞網（CNN）今(12)日指出，雖然中國11日宣布，從17日起豁免蝦苗、潤滑油、飼料用魚粉等16項消費商品的25％關稅，但對於貿易戰受到最大傷害的農民們而言，並沒有帶來太大的實質幫助，因為中國針對大豆和豬肉等農產品的關稅至今還存在，也讓美國農民們難以向中國買家出口商品。

港媒：台灣將採購1110億美農產品

全美6死　川普想禁調味電子煙

美通過　禁中美洲移民直接申請庇護

傳川普考慮讓蓬佩奧兼任國安顧問

關鍵字：

北美要聞電子煙調味電子煙肺病FDA

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪一點對不起你？」

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會眷戀這個政黨」

鳳梨被轟渣男「亮身分證」反擊

美魔女大胃王驟逝　曾10min嗑完11片披薩

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯170元

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」沿小腿流下

宋慧喬私下看宋仲基照片　證據曝光⋯網看哭了

陳子玄為兒子忍痛簽切結書　醫生：遲緩兒

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

iPhone 11價格親民　網激推：真香

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

更多

最夯影音

更多

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面