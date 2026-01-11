川普傳下令制定「格陵蘭入侵計畫」！　美軍將領強烈反對

▲川普傳已下令制定格陵蘭進攻計畫，但遭到美軍高階將領強烈反彈。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普成功突襲委內瑞拉，並逮捕總統馬杜洛後，繼續將目標轉向丹麥自治領地「格陵蘭」。根據英國《星期日郵報》報導，川普已指示美國特種部隊司令部擬定攻佔格陵蘭的作戰方案，但此舉遭到美軍高階將領強烈反彈，認為這項計畫既違法又不可行。

鷹派受馬杜洛行動鼓舞 急於搶在中俄前出手

知情人士透露，川普的政治幕僚米勒（Stephen Miller）帶領的鷹派團隊，在成功抓捕馬杜洛後信心大增，希望趁著俄羅斯或中國採取行動之前，率先佔領戰略位置重要的格陵蘭島。

英國外交界分析，川普的另一個目的，就是想在11月期中選舉前轉移選民對經濟問題的不滿情緒，因為屆時他可能喪失國會主導權，讓民主黨取得多數席次。不過英國首相施凱爾（Keir Starmer）不贊同這項作法，若川普強硬開打，恐會使北約瓦解。

參謀首長聯席會議擋下 認為此舉違反法律

消息人士指出，川普已要求聯合特種作戰司令部（JSOC）備妥格陵蘭入侵方案，但參謀首長聯席會議明確表達反對立場，強調這項行動不僅違法，也不會獲得國會支持。

知情人士透露，軍方高層試圖用其他較不具爭議的方案來轉移川普注意力，包括攔截俄羅斯為規避西方制裁而派出的數百艘影子船隊，或是對伊朗發動打擊行動。

外交電報示警 恐讓北約從內部瓦解

外交官員已針對川普可能透過武力或政治施壓，切斷格陵蘭與丹麥關係的各種情境進行兵棋推演。一份外交電報直言，最壞狀況可能讓北約從內部崩解。電報分析，部分歐洲官員懷疑，這正是川普身邊強硬派真正想達成的目標。

由於美國不太可能允許川普直接退出北約，佔領格陵蘭或許能逼迫歐洲國家主動放棄北約，成為川普終結北約最便利的手段。

妥協方案浮現 丹麥可能讓步給予軍事准入

在較溫和的妥協情境下，丹麥可能同意川普全面進入格陵蘭的軍事權限，同時拒絕俄羅斯和中國進入該地。儘管美國目前已可自由進出格陵蘭，但此舉將賦予更明確的法律基礎。

電報指出，基於國內政治考量，川普可能先從強硬立場出發，再轉向妥協方案。歐洲官員擔憂，期中選舉前的行動時機將在夏季結束，因此預估川普會提早動作，而7月7日的北約峰會，可能成為達成妥協協議的關鍵時刻。

英國立場成關鍵 美軍將領批如同哄小孩

電報最後提到，目前主張入侵的聲音多來自米勒的極端觀點。英國的態度將扮演決定性角色，究竟會選擇與歐洲盟友緊密合作，或是對川普的做法網開一面。一位外交消息人士透露，參謀首長聯席會議的將領們認為川普的格陵蘭計畫「既瘋狂又違法」，他們嘗試用其他重大軍事行動來分散他的注意力，「他們說，這就像在哄一個5歲小孩。」