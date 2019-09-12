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血癌男孩扶馬桶狂吐…5歲姐溫柔拍背「一切都會好」　媽淚：寧可她出去玩

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▲▼4歲的巴克特（Beckett Burge）罹患血癌，5歲姐姐奧布里（Aubrey）溫柔輕撫背安慰。（圖／翻攝自臉書Beckett Strong）

▲5歲的奧布里溫柔輕撫罹癌弟弟的背。（圖／翻攝自臉書Beckett Strong）

記者吳美依／綜合外電報導

來自德州普林斯頓（Princeton）的4歲男孩巴克特（Beckett Burge）罹患血癌，接受化療後，痛苦地扶著馬桶嘔吐，5歲姐姐奧布里（Aubrey）在一旁輕輕撫過他的背，安慰著「一切都會好的。」媽媽凱特琳（Kaitlin Burge）將照片分享到網路上，寫出孩子之間「不可思議的牽絆」，「他們需要支持與團聚，不該和生病的人保持距離。」

奧布里看見巴克特虛弱地嘔吐，在旁輕輕拍背，說「一切都會沒事的」，幫弟弟清洗雙手，還向爸爸馬修（Matthew）自告奮勇清潔浴室。凱特琳1月拍下這幾張照片，3日時才分享到臉書上，希望大家了解兒童罹癌造成的影響，期待面臨類似困境的家庭攜手度過難關，「她總是幫忙照顧，直到今天，他們更加親密了。」

▲▼4歲的巴克特（Beckett Burge）罹患血癌，5歲姐姐奧布里（Aubrey）溫柔輕撫背安慰。（圖／翻攝自臉書Beckett Strong）

▲姐弟倆感情非常好，巴克特生病以後更加形影不離。（圖／翻攝自臉書Beckett Strong）

凱特琳坦言，奧布里熱愛體操，但迫於龐大醫藥費，不得不中止運動課程，「她應該出去和鄰居孩子互相追逐，在操場玩耍，在泳池裡游泳，可是卻一直在照顧弟弟。」她與老公總是鼓勵女兒出去玩，「但是她寧可在家好好看著弟弟」，對於孩子們的深刻感情，感到既開心又心疼。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

根據《每日郵報》，巴克特2歲時被診斷急性淋巴性白血病（Acute lymphoblastic leukemia），住院好幾個月接受化療、輸血和血小板輸注，直到姐姐5歲生日當天才回家，整個人瘦一大圈，需要攙扶才能行走，也不再熱衷踢球遊戲。奧布里頻頻發問，覺得原本活潑、傻呼呼的弟弟變得很奇怪，雖然不太了解發生什麼事，但是模仿以前生病時，爸媽輕拍她的背、安撫痛苦的模樣，從此以後成為最稱職、細心的照顧者。

Today, Beckett ate stir fry, peanut butter and marshmallow crackers, crackers and ranch dressing, black olives, a bowl...

Beckett Strong 發佈於 2019年6月19日 星期三

凱特琳表示，一開始不太確定如何處理，但後來決定讓孩子們都了解真相，「我們給她看巴克特躺在病床上插滿醫療設備、打針的照片，解釋弟弟病得很重，並讓社工也一起參與。」她說，任何事情都會和孩子們討論，「我們非常地開放，也會耐心解釋癌症究竟是什麼，確保他們都感受到支持與照顧。」

凱特琳說，巴克特每天晚上都要服藥，還要定期住院，療程將會持續到2021年8月，「他展現出驚人的意志力與力量，因為他有充滿愛的家庭，尤其是溺愛的姐姐，陪伴他一起度過難過。」


 

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