Apple衛星地圖「青瓦台、官邸」國家機密全看光　南韓政府出手了

▲南韓將總統辦公室遷回青瓦台。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓去年12月底將總統辦公室從首爾龍山遷回青瓦台後，至今部分海外地圖服務仍未更新相關資訊。韓媒發現，Google、Apple地圖不僅清楚標示青瓦台本館、迎賓館等設施，衛星影像解析度甚至相當高，引發國家機密外洩疑慮。對此，青瓦台已要求主管機關出面，促請相關業者盡速進行遮蔽處理。

根據韓媒《紐西斯通訊社》獨家報導，部分線上地圖服務仍未遮蔽顯示青瓦台相關設施。青瓦台方面證實，Google、Apple等海外地圖平台尚未反映總統辦公室遷回青瓦台的最新狀況，因此南韓政府已透過國土交通部，要求業者加快採取打碼、模糊化等必要措施。

青瓦台相關人士回應媒體詢問時表示，將經由國土交通部要求相關海外地圖服務「儘速處理」。另有青瓦台高層透露，國土地理情報院已正式向Apple提出改善要求，盼能依照南韓法規調整影像呈現方式。

▲Apple地圖、Google地圖仍可清晰顯示青瓦台的建築外觀和具體位置。（圖／翻攝自韓網）

報導指出，實際比對多家地圖服務後發現，Google地圖上仍清楚標示「青瓦台本館」、「迎賓館」、「警護室」等建築名稱；Apple地圖在衛星模式下，除了青瓦台本館3棟建築外，甚至可高解析度放大查看總統夫婦所居住的龍山區漢南洞官邸、國家情報院、國務總理官邸等敏感設施。

相較之下，Naver與Kakao地圖即便切換至衛星模式，相關區域多以樹林或模糊畫面呈現，已進行必要的保安處理。

對於海外地圖服務出現落差，青瓦台解釋，主因在於外國地圖業者未在南韓設立資料中心，導致更新與管控出現限制，南韓政府將正式要求業者配合進行遮蔽。

依據南韓《國家空間資訊基本法》規定，涉及國家安全設施或軍事設施的資訊須受到公開限制。韓國國土資訊公社也明定，若航空或衛星影像未刪除國安設施，應由保安單位回收並依法處理。南韓政府強調，將依法確保國家重要設施不因地圖服務而處於暴露風險。