24周女嬰「巨瞳＋咧嘴」露惡魔詭笑！　媽：我已經愛死她了

來自美國維吉尼亞州列治文(Richmond)的凱琳頓(Iyanna Carrington)懷孕24周,到醫院接受產檢,卻從超音波畫面中看見女兒眨著大眼睛,咧嘴露出詭異笑容,當場嚇壞。她後來被醫師告知一切正常,和老公羅里克(Raleek)慶祝即將迎接新生命,並將有趣照片分享到社群媒體上,「我已經愛死這個惡魔寶寶了!」

17歲凱琳頓(Iyanna Carrington)懷胎24周,到醫院進行性別掃描,得知寶寶是女孩以後,卻意外被孩子的表情嚇壞。她在文章中提到,一般嬰兒都會躲避鏡頭,但女兒卻眨著一雙圓滾滾的大眼睛,咧嘴燦笑,「我從來沒有看過這種事情,她看起來超詭異,但我已經愛死這個惡魔寶寶了!」

