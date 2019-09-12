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24周女嬰「巨瞳＋咧嘴」露惡魔詭笑！　媽：我已經愛死她了

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▲▼17歲的凱琳頓（Iyanna Carrington）產檢時發現女兒露出鬼臉，直說已經愛死這個「惡魔寶寶」。（圖／翻攝自Iyanna Carrington臉書）

▲凱琳頓看見女兒露出鬼臉，開玩笑說是「惡魔寶寶」。（圖／翻攝自Iyanna Carrington臉書）

記者吳美依／綜合外電報導

來自美國維吉尼亞州列治文（Richmond）的凱琳頓（Iyanna Carrington）懷孕24周，到醫院接受產檢，卻從超音波畫面中看見女兒眨著大眼睛，咧嘴露出詭異笑容，當場嚇壞。她後來被醫師告知一切正常，和老公羅里克（Raleek）慶祝即將迎接新生命，並將有趣照片分享到社群媒體上，「我已經愛死這個惡魔寶寶了！」

17歲凱琳頓（Iyanna Carrington）懷胎24周，到醫院進行性別掃描，得知寶寶是女孩以後，卻意外被孩子的表情嚇壞。她在文章中提到，一般嬰兒都會躲避鏡頭，但女兒卻眨著一雙圓滾滾的大眼睛，咧嘴燦笑，「我從來沒有看過這種事情，她看起來超詭異，但我已經愛死這個惡魔寶寶了！」

凱琳頓表示，超音波畫面上，寶寶的臉一開始很正常，「護士確認是女生，而我內心深處早就猜到了。然後他們把鏡頭轉回孩子臉上，她就這樣看著我。」這一名新手媽媽直呼，「她看起來好像鬼！」醫師說道，「對，這很正常，不過她看起來有一點瘋狂喔！」

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《每日郵報》報導，凱琳頓坦言，當時躺在黑暗房間裡看著超音波，的確被突如其來的鬼臉嚇了一大跳，可是得知一切正常後非常安心，「我不知道為什麼她看起來會是這個樣子。有些網友認為是假照片，不過她是我真實生活中的小寶貝。」

羅里克已經擁有2個兒子，一開始以為可能要迎接第3個男孩，發現老婆懷上女兒時感到非常震驚。凱琳頓開心說道，「另一張照片有照出她的小鼻子，可以看得出來她非常漂亮。」

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