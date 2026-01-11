　
國際

泰國11座加油站遭「炸彈攻擊」！恐怖分子連環縱火　疑選前製造恐慌

▲▼泰國11座加油站遭「炸彈攻擊」！。（圖／翻攝自Khaosod）

▲泰國11日凌晨多間加油站遭蒙面歹徒縱火。（圖／翻攝自Khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國南部邊境地區也拉府、北大年府及陶公府總計11座加油站11日凌晨遭到一連串爆炸與縱火攻擊。各地出現多名蒙面持槍歹徒騎車抵達現場後，制伏保全，隨後在輸油管入口安裝炸藥、還在便利商店潑灑汽油縱火。所幸未造成人員傷亡。安全部隊初步研判，這些攻擊可能是叛亂組織刻意在地方選舉前夕製造動盪。

武裝歹徒制伏警衛　輸油管遭炸毀

根據目擊者描述，陶公府一間加油站10日晚間10時打烊後，有2名警衛留守。然而11日凌晨1時許，有5名蒙面武裝分子騎乘機車抵達，迅速壓制警衛後，在儲油槽的輸油管入口安裝炸藥後隨即逃離。

爆炸發生時威力驚人，不僅將周圍圍牆炸成碎片，地底管線也嚴重受損，收銀櫃檯的玻璃震碎多處，加油機台遭碎片波及，加油站內受到不同程度破壞，所幸並未造成人員傷亡。值得注意的是，該間加油站在2022年11月15日也曾遭受類似攻擊。

北大年府加油站遭大規模攻擊　便利商店幾乎全毀

北大年府的一間加油站則面臨更嚴峻的攻擊，估計有7至10名武裝人員分成兩個小組同步行動。第一組直接衝向加油機台區域安裝爆裂物，第二組則闖入仍在營業的便利商店，脅迫店員撤離後，在店內大量潑灑汽油並點火。

現場隨後傳出兩聲巨大爆炸聲響，火勢迅速蔓延，消防隊員趕抵後耗時近1小時才成功控制火勢，但便利商店與2座加油機台已幾乎付之一炬。

▲▼泰國11座加油站遭「炸彈攻擊」！。（圖／翻攝自Khaosod）

歹徒原本企圖炸毀輸油管蓋板引發大火　幸運未能得逞

警方初步調查顯示，攻擊者使用的是自製爆裂物，刻意將炸彈放置在輸油管上方，意圖炸開管蓋引燃儲油槽造成更大災難。所幸爆炸威力未能完全摧毀管線，只造成周邊牆面與建築物損壞，避免了更嚴重的火災與爆炸。鑑識人員已進駐現場採集證物，封鎖區域進行詳細勘查。

警方調閱監視器追緝嫌犯　懷疑與選舉有關

事發後，警方下令配合軍方及地方政府封鎖所有案發現場，等待專業鑑識小組進場採證，目前在調閱各加油站及周邊道路的監視器畫面，追查歹徒逃逸路線。當局目前懷疑這一系列攻擊是為了在選舉前製造恐慌氛圍。

能源部緊急下令加強警戒　確保油料供應無虞

泰國能源部副常務次長威拉帕11日以部會發言人身份發布緊急指示，要求邊境3府的能源廳、石油業者立即與安全單位協調，嚴密監控所有加油站與能源戰略據點，將員工與民眾安全列為最優先考量，並持續回報最新狀況以便中央及時提供支援。

同時，能源部也指派能源事業廳與主要石油商檢查南部邊境地區的油料庫存，確保儲備量充足，避免因道路封鎖或運輸受限導致供應短缺，並預先規劃替代運輸路線，維持區域能源供應穩定。

01/09 全台詐欺最新數據

490 2 6322 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／金價刷新紀錄！　強勢上攻
AI生成圖奪上海攝影比賽冠軍！5專業評審竟全沒發現　一招戳破
BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光
明27℃全台大回暖　冷氣團掰了
台北101爆歧視！移工看鞋遭酸「那很貴」　賈永婕發聲

印尼塔勞群島海域發生6.5地震！

印尼塔勞群島海域發生6.5地震！

印尼塔勞群島海域10日晚間10點58分發生芮氏規模6.5地震，震源深度51.8公里。根據中國自然資源部海嘯預警中心推斷，這起地震可能在震源周圍引發局部海嘯。

陸23歲女導演金邊墜亡！警拘留2友人

陸23歲女導演金邊墜亡！警拘留2友人

他墜橋亡「以為輕生」　竟是遭親哥推下

他墜橋亡「以為輕生」　竟是遭親哥推下

緬甸宣布：徹底夷平「KK園區」！

緬甸宣布：徹底夷平「KK園區」！

菲律賓宿霧垃圾山倒塌　3人死亡、36人失蹤

菲律賓宿霧垃圾山倒塌　3人死亡、36人失蹤

