庫德族工人黨「炸翻土耳其小巴士」　全車摔進大溝釀4死13傷

▲庫德族工人黨（PKK）宣稱12日針對小巴士發動炸彈攻擊，圖為PKK士兵。（示意圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

土耳其東南部迪亞巴克爾（Diyarbakır）於12日晚間發生一起恐怖攻擊，一輛小巴士行經鄉間道路時，突然遭遇炸彈攻擊，當場翻覆摔進大溝渠中，造成4人死亡，13人嚴重受傷。政府稍晚證實庫德工人黨（PKK）宣稱犯案，已經派出憲兵指揮小組在空中與地面進行全面追捕。

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde patlama: 4 şehit, 13 yaralıhttps://t.co/X4gHu2UgE3 pic.twitter.com/fmdTyk08Fo — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) September 12, 2019

迪亞巴克爾政府在聲明中表示，庫德族工人黨下午6點時啟動簡易爆炸裝置，針對一台行經庫爾普區（Kulp）的小巴士發動攻擊，釀成4死13傷。這些受害者都是當地村民與林業工人，才剛結束蒐集木材的作業，準備返家。醫療團隊緊急趕到現場，將傷患送往庫爾普州立醫院。

根據《多安通訊社》（Demirören News Agency），爆炸力道讓車輛頓時失控，小巴士被炸翻摔進路旁的溝渠中。但是，目前還無法辨別車牌號碼與駕駛員姓名。

▲總統艾爾段宣布，採取一切手段追捕恐怖分子。（圖／路透）

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）於12日晚間和迪亞巴克爾州長古索拉魯（Hasan Basri Güzeloğlu）通話後，與媒體更新案情進度。他先向罹難者表達哀悼，希望傷者盡速康復，並允諾將會採取一切手段，全面追捕庫德族工人黨的兇手。

İhlas News Agency指出，迪亞巴克爾憲兵指揮小組案發後已接管庫爾普區，實施全面維安措施，確保救援行動交通順暢，接下來也將針對空中與地面上展開全面搜索，誓言逮捕恐怖分子。

《每日沙巴》（Daily Sabah）報導，庫德族工人黨30多年前在東南部發起叛亂，恐怖攻擊事件迄今已造成4萬人死亡，包括婦女、兒童和嬰孩，已經被美國與歐盟列為恐怖組織。