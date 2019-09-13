機長打翻熱咖啡…儀表「按鈕融化冒煙」急改航道　326乘客被迫降落愛爾蘭

▲德國神鷹航空一名機長打翻熱咖啡，迫使飛機改道降落愛爾蘭。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

德國神鷹航空（Condor）一架空中巴士A330-243於2月6日從德國法蘭克福（Frankfurt）啟程飛往墨西哥坎昆（Cancún），中途卻突然改變航道，降落在愛爾蘭香農機場（Shannon Airport），竟是因為機長不小心把熱咖啡打翻，讓飛行儀表上的按鈕融化冒煙。根據英國航空事故調查局（AAIB），幸好沒有造成任何傷亡，航空公司也已改進，要求所有盛裝液體的容器都必須附上蓋子。

Cockpit coffee spill caused transatlantic flight diversion – AAIB https://t.co/RddEZqT8U6 — The Guardian (@guardian) September 12, 2019

綜合《衛報》、CNN報導，雖然機組人員建議使用杯架，但是機長仍將飲料放在托盤上面，意外打翻後，熱咖啡潑到音頻控制面板上，裝置急速升溫，其中一顆按鈕甚至當場融化，飄出煙霧與物體燃燒的氣味，損害導致「機組人員嚴重通訊困難」，被迫戴上氧氣面罩。

英國航空事故調查局報告指出，49歲的機長擁有超過1.3萬小時飛行經驗，但是這一次疏失，導致DE2116班機的11名機組人員與326名乘客被迫延誤行程。文中也指出，放在托盤上的東西「很容易被撞倒」，神鷹航空已經更新相關政策，確保每一航班、航線提供飲品時，都必須附杯蓋，「公司也發布一條通知給機組人員，要求小心注意液體。」

The pilot was handed a cup of coffee without a lid. You can guess what happened next... https://t.co/vXeanC4DMk — CNN International (@cnni) September 12, 2019

神鷹航空發言人向CNN表示，由於駕駛艙內液體潑灑導致少量煙霧，班機改變航道作為預防措施，「飛機經由工程師團隊全面檢查、修復後，機組人員都還在合法工作時間內，因此經曼徹斯特繼續飛行。」他重申安全絕對是第一優先考量，經全面調查後，已經重新審視液體處理步驟，「機組人員被提醒要小心處理，使用合宜的容器盛裝水或咖啡。我們對於改變航道造成的不便，向旅客致上歉意。」

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根據英國民航局（Civil Aviation Authority），飛機改道所費不貲，成本大約介於1萬英鎊（約為新台幣38萬）至8萬英鎊（約為新台幣304萬），取決於飛機的大小與更改航向後的目的地。