　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

機長打翻熱咖啡…儀表「按鈕融化冒煙」急改航道　326乘客被迫降落愛爾蘭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼德國神鷹航空（Condor Flugdienst）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國神鷹航空一名機長打翻熱咖啡，迫使飛機改道降落愛爾蘭。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

德國神鷹航空（Condor）一架空中巴士A330-243於2月6日從德國法蘭克福（Frankfurt）啟程飛往墨西哥坎昆（Cancún），中途卻突然改變航道，降落在愛爾蘭香農機場（Shannon Airport），竟是因為機長不小心把熱咖啡打翻，讓飛行儀表上的按鈕融化冒煙。根據英國航空事故調查局（AAIB），幸好沒有造成任何傷亡，航空公司也已改進，要求所有盛裝液體的容器都必須附上蓋子。

綜合《衛報》、CNN報導，雖然機組人員建議使用杯架，但是機長仍將飲料放在托盤上面，意外打翻後，熱咖啡潑到音頻控制面板上，裝置急速升溫，其中一顆按鈕甚至當場融化，飄出煙霧與物體燃燒的氣味，損害導致「機組人員嚴重通訊困難」，被迫戴上氧氣面罩。

英國航空事故調查局報告指出，49歲的機長擁有超過1.3萬小時飛行經驗，但是這一次疏失，導致DE2116班機的11名機組人員與326名乘客被迫延誤行程。文中也指出，放在托盤上的東西「很容易被撞倒」，神鷹航空已經更新相關政策，確保每一航班、航線提供飲品時，都必須附杯蓋，「公司也發布一條通知給機組人員，要求小心注意液體。」

神鷹航空發言人向CNN表示，由於駕駛艙內液體潑灑導致少量煙霧，班機改變航道作為預防措施，「飛機經由工程師團隊全面檢查、修復後，機組人員都還在合法工作時間內，因此經曼徹斯特繼續飛行。」他重申安全絕對是第一優先考量，經全面調查後，已經重新審視液體處理步驟，「機組人員被提醒要小心處理，使用合宜的容器盛裝水或咖啡。我們對於改變航道造成的不便，向旅客致上歉意。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

根據英國民航局（Civil Aviation Authority），飛機改道所費不貲，成本大約介於1萬英鎊（約為新台幣38萬）至8萬英鎊（約為新台幣304萬），取決於飛機的大小與更改航向後的目的地。

ET快訊
搶先郭台銘！「史上第一位參選出家人」釋悟善禪師付清100萬登
雨衣雙煞「行刑式6槍」轟殺貓霖幫老大！第2槍手今落網
私會馬俊麟4天約2次挨轟　王瞳突亮出證件照「公開新身分」
欠9元餐費「只給一片吐司」！窮學生被打菜阿姨羞辱　餓到回家不
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

庫德族工人黨「炸翻土耳其小巴士」　全車摔進大溝釀4死13傷

白人夫妻花1546萬做試管「生下亞洲女兒」　怒告診所「搞錯精子」害離婚

18歲少年大麻電子煙吸2年「喘不過氣」直送加護病房　醫：肺像70歲

印尼森林大火「灰濛煙霾」壟罩飄鄰國　大馬逾400學校被迫停課

血癌男孩扶馬桶狂吐…5歲姐溫柔拍背「一切都會好」　媽淚：寧可她出去玩

兒子被欺挨揍！辣媽火爆嗆翻惡霸家長「竟敢搞我小孩」：出來決鬥！

24周女嬰「巨瞳＋咧嘴」露惡魔詭笑！　媽：我已經愛死她了

川普被控「操作烏克蘭司法體系」拚連任　國會調查…要求白宮給紀錄

28歲辣媽玩Tinder…坐車3.5hrs赴約「被嫌太胖」　當場丟包火車站

人群尖叫逃命！大象被嚇瘋「甩飛象夫」猛踩　大街狂奔踏傷18人

受困泥潭2天！象媽媽淚吼求助 急挖土救兒...10志工暖救援30分

不滿兒遭霸凌...辣媽火爆教育 霸氣外露狂譙「出來灣家啊！」

大胃女聯手釣蝦達人踢館！　清空蝦池+嗑光18KG泰國蝦

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：索國19年前動盪時不離不棄

染皮膚病身上長滿「石頭結痂」　浪汪治療後重拾信任變開朗女孩

「無瀏海MOMO」熱度打贏蘋果！企業家驚呆　TWICE彩瑛撞臉iPhone 11 「連痣都對上」

被酸「接吻像魚」黑粉嫌噁心！　尚恩曼德斯反擊「激情喇舌」卡蜜拉

醃肉加蜂蜜、魚片放檸檬上烤　中秋烤肉懶人包撇步大公開！

美牛橫膈膜攻老饕味蕾！ 燒肉同話獲「美旗林」評鑑推中秋應景餐

超萌自拍！美貓見鏡頭好奇靠近　睜大眼狂放電...療癒模樣網暴動

搞笑諾貝爾獎出爐！羅馬尼亞鈔票超髒　台科學家「靠便便」也獲獎

1個月3萬！台裔楊安澤承諾給10家庭「自由紅利」　律師：有違法疑慮

公寓大火！消防員在雙門冰箱內驚見「母子焦屍」...2人各塞一側隔層

巨乳娘想回歸正常胸圍　術後拆繃帶「驚見2顆碳化黑點」覆診還被切掉一顆！

千葉因颱風停電「宛如原始生活」　日政府籲備緊急馬桶：復電要一週…

義大利「摩德納的戀人」2男緊緊牽手合葬　考古學家：可能是同袍

13歲少年「BMI99.6」肥到死　媽每天逼吃2份早餐...住院了還狂餵

兒子出生「連休13個月陪產假」　日男遭公司調職氣炸：賠償125萬！

陽台拍下經典天安門照「坦克人」　攝影師柯爾過世享壽64歲

俄羅斯聖彼得堡「10月1日免費電子簽」　台灣民眾也能申請適用！

韓國瑜最大罩門不是郭台銘？　黃創夏：王金平更具殺傷力

車禍原因曝光！男海釣整夜「只睡2小時」　恍神輾斃騎士、鏟翻休旅車

柴柴散步偷咬「台灣五毒」抽搐吐白沫！　媽PO警示文：雨天很多

丁噹墜落舞台後重新上陣　見羅美玲挺27週孕肚竟自爆：不能懷孕！

搞笑諾貝爾獎出爐！羅馬尼亞鈔票超髒　台科學家「靠便便」也獲獎

法蘭克福車展／法拉利「新V8敞篷跑車」F8 Spider目標直指麥拉倫

健身飲食正夯　雄獅旗下gonna南港店也推增肌減脂餐

只賣5小時！三重幽靈人氣大腸包小腸　烤得焦脆、會噴肉汁

「單打喬」重返NBA與活塞簽1年合約　為騰空間裁畢斯利

1個月3萬！台裔楊安澤承諾給10家庭「自由紅利」　律師：有違法疑慮

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

國際熱門新聞

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟..

他用Google地圖掃到「驚悚..

小孩按到開關！21歲正妹媽「頭..

年輕媽目睹女嬰畸形腿　扔窗外滅..

女兒好像亞洲人…白人夫驚妻「戴..

正太控少婦被判就醫　醫生：難治

索羅門總理：台灣捕索國鮪魚　價..

時速88km　特斯拉駕駛、乘客..

經血沾到制服遭師羞辱　少女輕生

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下..

24周女嬰在肚裡「露惡魔詭笑」..

男友被勾啪啪啪 美容師暴打小..

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

美魔女大胃王驟逝　曾10min..

更多熱門

相關新聞

塞車最強應援！中秋連假「10家咖啡優惠懶人包」

迎接中秋連假來臨，許多消費者已經規劃好出遊、烤肉的行程，對此除了超商業者推出相關優惠活動外，連鎖咖啡和麥當勞以及摩斯漢堡等，也都有推出咖啡優惠活動，讓民眾與家人好友一起分享好康，歡慶團聚時刻。

中秋「超商優惠懶人包」！小7拿鐵第2杯半價　全家仙女奶茶39元

中秋連假喝起來！星巴克、西雅圖「咖啡買1送1」　麥當勞深夜免費送

台灣星巴克限定販售！「銀河星空藍」+Stanley全新logo帥翻

中秋連假「美式咖啡買1送1」！西雅圖連3天限時優惠

關鍵字：

飛機航空公司咖啡飛行安全神鷹航空公司Condor

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟然已36歲！

滿地紅腳印以為狗亂玩　結果嚇傻

無懼男友在隔壁　色按摩師硬上女大生

他用Google地圖掃到「驚悚鈣化汽車」拉出人骨破22年懸案

iPhone 11巨雷！她崩潰：不能偷看LINE

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

即／整台車遭攔腰鏟起　1人慘壓車底送醫

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

小孩按到開關！21歲正妹媽「頭卡死窗戶」窒息

遭連千毅爆拉三七仔　斯亞：公開道歉否則提告

好市多賣山竹了　她秒買一盒壓驚

阿翔復工爆「變了一個人」！

年輕媽目睹女嬰畸形腿　扔窗外滅口

98歲奶奶沒染過髮　孫公開養生菜單

女兒好像亞洲人…白人夫驚妻「戴我綠帽？」

更多

最夯影音

更多

受困泥潭2天！象媽媽淚吼求助 急挖土救兒...10志工暖救援30分

不滿兒遭霸凌...辣媽火爆教育 霸氣外露狂譙「出來灣家啊！」

大胃女聯手釣蝦達人踢館！　清空蝦池+嗑光18KG泰國蝦

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：索國19年前動盪時不離不棄

染皮膚病身上長滿「石頭結痂」　浪汪治療後重拾信任變開朗女孩

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面