機長打翻熱咖啡…儀表「按鈕融化冒煙」急改航道　326乘客被迫降落愛爾蘭

▲德國神鷹航空一名機長打翻熱咖啡,迫使飛機改道降落愛爾蘭。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

德國神鷹航空(Condor)一架空中巴士A330-243於2月6日從德國法蘭克福(Frankfurt)啟程飛往墨西哥坎昆(Cancún),中途卻突然改變航道,降落在愛爾蘭香農機場(Shannon Airport),竟是因為機長不小心把熱咖啡打翻,讓飛行儀表上的按鈕融化冒煙。根據英國航空事故調查局(AAIB),幸好沒有造成任何傷亡,航空公司也已改進,要求所有盛裝液體的容器都必須附上蓋子。

綜合《衛報》、CNN報導,雖然機組人員建議使用杯架,但是機長仍將飲料放在托盤上面,意外打翻後,熱咖啡潑到音頻控制面板上,裝置急速升溫,其中一顆按鈕甚至當場融化,飄出煙霧與物體燃燒的氣味,損害導致「機組人員嚴重通訊困難」,被迫戴上氧氣面罩。

英國航空事故調查局報告指出,49歲的機長擁有超過1.3萬小時飛行經驗,但是這一次疏失,導致DE2116班機的11名機組人員與326名乘客被迫延誤行程。文中也指出,放在托盤上的東西「很容易被撞倒」,神鷹航空已經更新相關政策,確保每一航班、航線提供飲品時,都必須附杯蓋,「公司也發布一條通知給機組人員,要求小心注意液體。」

