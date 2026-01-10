　
國際

華裔情侶車內「吃播」被闖入！惡徒搶劫羞辱　女被侵犯5小時

▲▼情侶車內吃播被闖入搶劫。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲情侶車內被搶劫並遭控制5小時，脫困後立即報案。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

記者董美琪／綜合報導

華裔情侶深夜在車內進行「吃播」拍攝挑戰，卻遭陌生男子持警棍闖入威脅，不僅被搶走金錢與手機，女子更遭強迫性羞辱與性侵，警方已逮捕涉案嫌犯。

根據《中國報》報導，這起案件發生於6日深夜11時30分，地點在馬來西亞吉隆坡文良港熱水湖一帶漢堡攤外。19歲華裔女子與20歲男友購買食物後留在車內進行「吃播」（Mukbang）直播，約一小時後，一輛轎車停在旁邊，一名男子上前詢問兩人在車內做什麼。

男子隨後誣指兩人「在車內發生性行為」，並亮出警棍，自稱是保安人員，威脅若不配合將把兩人送往警局處理。嫌犯接著取走兩人的身分證，並強迫他們購買其販售的香水，金額約260令吉（約2007元台幣）。

女事主表示身上沒有現金後，對方要求轉帳付款，還拿走兩人的手機，並威脅女子必須「陪伴」他一小時，否則會叫來其他人到場。兩人因恐懼不敢反抗，被迫依照指示行事。

不久後，嫌犯進入車內，命令女子進行猥褻行為。消息指出，兩名受害者遭控制與威脅長達約5小時，嫌犯得逞後離開現場，甚至聲稱曾以相同手法對待其他人。

警方證實已接獲女事主報案。旺沙瑪朱警區主任莫哈末拉津助理總監表示，警方依刑事法典第392條文（搶劫）及第377C條文（未經同意的違反自然性行為）展開調查。

警方於8日在雪州白沙羅地區逮捕一名24歲巫裔男子，並已獲准延扣至本月14日協助進一步偵辦。

01/09 全台詐欺最新數據

快訊／金價刷新紀錄！　強勢上攻
AI生成圖奪上海攝影比賽冠軍！5專業評審竟全沒發現　一招戳破
BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光
明27℃全台大回暖　冷氣團掰了
台北101爆歧視！移工看鞋遭酸「那很貴」　賈永婕發聲
台灣山葉宣布正式由日本YAMAHA直營

馬來西亞搶劫性侵

