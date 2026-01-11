　
國際

日本餐廳「牆壁夾女屍」！老闆殺人後照常營業　客人伴屍吃飯

記者王佩翊／編譯

日本北海道日高町一間餐廳1月10日驚爆命案，49歲老闆松倉俊彥因涉嫌將一名20多歲女子的遺體藏匿在店內牆壁夾層中被逮。如今案情細節持續曝光，這名老闆把被害人屍體塞進牆壁後，竟在跨年期間繼續照常營業數日，讓不知情的顧客在「屍體牆」旁用餐。

根據《北海道放送》報導，失蹤女子2025年12月31日傍晚後與親友失去聯繫，家屬多次嘗試聯絡未果，祖母1月1日向警方提出失蹤通報。警方獲報後展開調查，並鎖定49歲餐廳老闆松倉俊彥，1月3日對其進行約談，經過連日偵訊，嫌犯終於在1月10日坦承犯行，並主動供出藏屍地點。

警方立即前往松倉位於日高町的餐廳進行搜索，辦案人員拆開店內牆壁後，果然在類似日式壁櫥下方的位置，發現一處約1坪大小的狹窄空間，入口處被木板或合板等建材封死，並在其中發現一具女屍。女子被發現時就倒臥在這個隱密夾層中，空間狹小到只能勉強容納一人。

根據調查，松倉俊彥與失蹤的20多歲女子本來就認識。警方研判，牆內發現的遺體極可能就是那名失蹤的20多歲女子，目前正加緊進行身分鑑定作業。面對警方偵訊，松倉俊彥坦承，「我確實把屍體藏進店內牆壁裡，這點沒有錯。」他被逮後，1月11日上午已被依遺棄屍體罪嫌移送檢方偵辦，而警方將就殺人嫌疑展開調查。

令人震驚的是，松倉俊彥將屍體塞進餐廳牆壁後，從跨年夜一直到警方上門問話前的這段期間，他竟若無其事地繼續經營餐廳，讓民眾在不知情的狀況下進出用餐。這段時間正值日本新年假期，店內人來人往，但沒有任何人察覺牆內藏有屍體。

 



快訊／金價刷新紀錄！　強勢上攻
AI生成圖奪上海攝影比賽冠軍！5專業評審竟全沒發現　一招戳破
BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光
明27℃全台大回暖　冷氣團掰了


