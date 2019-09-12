盧秀燕率團訪英荷　8天完成27行程盼取經借鏡建設台中

▲盧秀燕率團訪英荷，汲取當地經驗作為建設台中的參考。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕日前率團前往英國、荷蘭進行市政考察，8天完成27個參訪行程，並與荷蘭烏特勒市、阿梅爾市簽署交通國際交流合作備忘錄。行程中針對空氣汙染整治、舊城再生、市場活化台中巨蛋設計等汲取國外優秀經驗，作為台中市政推動重要借鏡。

台中市政府致力改善空氣品質，市長盧秀燕上任後除推出台中火力發電廠減肥；燃煤工業鍋爐2022年將全面退場、電動公車倍增等改善政策。盧秀燕率團訪英、荷，有鑑於英國今年推出最新清淨空氣策略，特別前往拜會英國商務、能源和產業戰略部，針對空汙、減碳；綠能、廢棄物等議題，參考英國經驗，致力改善台中空品。

▲▼盧秀燕訪英荷，與當地市長簽訂合作備忘錄。（圖／台中市政府提供）

此外，盧秀燕也與荷蘭烏特勒支市（Utrecht）市長范贊能（Jan van Zanen）、阿梅爾市（Almere）市長維溫德（Franc Weerwind）會面，並分別簽署國際交流合作備忘錄，深化經貿、文化、教育、創新、智慧交通等領域合作。

盧秀燕也參訪「世界最時尚市場」美稱的荷蘭鹿特丹拱門市場，為推動公有市場改造作為市場現代化及觀光化參考。另外，針對40年歷史的北區肉品市場設備老舊影響環境品質問題，也考察荷蘭Westfort肉品屠宰場，瞭解其自動化設備、技術及管理制度，取經提升台中肉品市場品質。

盧秀燕也針對落腳在14期重劃區的台中巨蛋，參訪英國倫敦溫布利球場，借鏡場館設施、營運模式、活動類型及交通規劃。同時，她也前往荷蘭阿姆斯特丹創新體育館及齊戈體育館，交流綠能理念，汲取國際大型體育場館興建、營運的寶貴經驗。

針對舊城區轉型再生，盧秀燕也到英國倫敦國王十字車站，借鏡英國最大都市再生開發計畫；另為推動台中地方創生，也參訪阿梅爾歐斯特世界實驗社區，觀摩這座由荷蘭建築團隊MVRDV與阿梅爾市政府攜手打造的自由之地住宅區，鼓勵居民參與共創居住環境，盼打造台中新好生活。

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