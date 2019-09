白人夫妻花1546萬做試管「生下亞洲女兒」　怒告診所「搞錯精子」害離婚

▲一對白人夫妻做試管療程,竟產下亞洲寶寶。(示意圖/取自免費圖庫PIXABAY)

記者吳美依/綜合外電報導

美國紐澤西州一對白人夫妻德魯(Drew Wasilewski)和克里斯蒂娜(Kristina Koedderich)於2012年到聖巴納巴斯(Saint Barnabas)的生殖醫學與科學研究所(IRMS)接受治療,花費50萬美金(約為新台幣1546萬元)接受試管療程,卻生下具有亞洲血統的女兒,2015年的DNA更顯示小孩生父另有其人,他們甚至因此離婚,氣得控告診所。

