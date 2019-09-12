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白人夫妻花1546萬做試管「生下亞洲女兒」　怒告診所「搞錯精子」害離婚

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▲▼嬰兒,小孩,寶寶。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲一對白人夫妻做試管療程，竟產下亞洲寶寶。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者吳美依／綜合外電報導

美國紐澤西州一對白人夫妻德魯（Drew Wasilewski）和克里斯蒂娜（Kristina Koedderich）於2012年到聖巴納巴斯（Saint Barnabas）的生殖醫學與科學研究所（IRMS）接受治療，花費50萬美金（約為新台幣1546萬元）接受試管療程，卻生下具有亞洲血統的女兒，2015年的DNA更顯示小孩生父另有其人，他們甚至因此離婚，氣得控告診所。

父母發現女兒長大後「亞洲人的特徵」越來越明顯，還擁有東南亞血統具有的血液相關疾病，簡直嚇壞了。辯護律師馬齊向《紐約時報》表示，家長和小孩2015年進行DNA測試，發現49歲德魯是生父的可能性「只有0％」，甚至因此離婚了，「他們非常深愛女兒，但這真的是一個非常敏感又有高壓的情況。」

德魯與克里斯蒂娜控訴診所，因醫療疏失造成婚姻破碎，導致「劇烈痛苦、折磨、永久傷害與失能，失去享受生活品質的機會」，尋求「龐大損失賠償」。根據法庭文件，這一名母親表示，前夫得知DNA結果時當場哭了，「我也哭了，隔天打電話給IRMS，詢問『有可能嗎？』這真的有可能嗎？」

根據《鏡報》報導，這一對父母希望得知德魯的精子是否被誤用在其他療程，也想要了解女兒的基因歷史，以免孩子長大後想要尋找生父。高等法院法官萊諾特（Keith Lynott）於8月裁定，診所必須交出德魯與克里斯蒂娜就診時的捐精名單。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

IRMS發言人托羅遜（Ronn Torossian）表示，正在徹底調查這一起事件，「我們療程的正當與完整性至關重要，將會非常認真看待這件事。」他說，近期的法律命令「潛在地影響到直接當事人以外更廣泛的人們。」

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