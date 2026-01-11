　
國際

日本白川鄉8分之1是台灣人！　2024湧入近30萬人

▲日本岐阜白川鄉合掌村。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本岐阜白川鄉合掌村。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張靖榕／綜合報導

日本岐阜縣白川鄉合掌造聚落與富山縣五箇山，於1995年一同獲聯合國教科文組織（UNESCO）登錄為世界文化遺產後，迅速成為國際知名觀光景點。然而，近年觀光人潮急速膨脹，讓原本寧靜的山村承受沉重負荷，觀光公害問題日益嚴重，居民反彈情緒明顯升高；值得注意的是，2024年白川鄉平均每8名遊客，就有1人是來自台灣。

每8名遊客就有一人來自台灣

白川村觀光振興課統計，疫情解封後的2023年，白川鄉迎來約63.38萬名海外遊客，其中台灣旅客多達16萬人，居各國之冠。2024年海外遊客進一步暴增至106.7萬人，占整體遊客比重達53.5%，首度超越日本本國旅客。

其中，台灣旅客人數攀升至28.8萬人，遠高於中國的10.9萬人、香港的8.2萬人，以及全歐洲合計的19.1萬人。換算之下，2024年白川鄉平均每8名遊客，就有至少1人來自台灣，顯示台灣已成為當地最主要的海外客源。

龐大旅客壓力衝擊環境、交通與居民生活

《讀賣新聞》指出，當地旅遊業者預估，2025年外國旅客占比恐進一步升至8至9成。但旅客高度集中，已引發交通壅塞、環境負荷加重及私有土地遭侵擾等問題，對地方治理形成壓力。

由於白川鄉無鐵路可達，旅客多以巴士或自駕前往，旺季時高速公路交流道至村內道路常出現嚴重回堵；雪季期間，部分自駕旅客未更換雪胎導致事故，也加劇交通與安全疑慮。村內因此拉設繩線、防止誤闖農地，並安排人員引導動線，但相關措施亦被認為影響景觀。

最新民調顯示，2024年對外國旅客抱持負面印象的居民比例達59.4%，較前一年大幅增加29.8個百分點，遠高於對日本旅客的14.5%。

白川鄉表示，未來將在兼顧世界遺產保存與居民生活品質的前提下，檢討人流與接待方式，避免聚落因觀光過度而遭破壞，確保文化資產能永續保存。

高市早苗擬解散眾院　總務省促地方選委會備戰

高市早苗擬解散眾院　總務省促地方選委會備戰

日本政府及執政黨自民黨相關人士透露，首相高市早苗正研議在23日通常國會開議之初解散眾議院，提前訴諸民意；據了解，高市已向身邊人士表達相關想法，可能在3連休結束後對外說明。另有消息指出，總務省已通知地方選舉管理委員會，要求以「最快1月27日公告、2月8日投開票」為前提，事先做好必要準備。

風俗妹「6分鐘密室施暴」！痛扁68歲買春男

風俗妹「6分鐘密室施暴」！痛扁68歲買春男

日本恐「一夜之間」擁核武　拜登警告習近平

日本恐「一夜之間」擁核武　拜登警告習近平

行動電源高空起火！韓廉航機艙「濃煙密布」

行動電源高空起火！韓廉航機艙「濃煙密布」

日本第一波「櫻前線」預測曝！東京3/21開花

日本第一波「櫻前線」預測曝！東京3/21開花

關鍵字：

日本白川鄉日韓要聞台灣

讀者迴響

