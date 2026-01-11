　
社會 社會焦點 保障人權

無名屍塵封16年！花蓮警重啟調查　尖端DNA鑑識助落葉歸根

▲居住台東縣海端鄉偏遠部落的姪孫余先生配合進行口腔棉棒採樣鑑識，結果証實了鄧男的身分。(圖／花蓮縣警察局提供）

▲居住台東縣海端鄉偏遠部落的姪孫余先生配合進行口腔棉棒採樣鑑識，結果証實了鄧男的身分。(圖／花蓮縣警察局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

民國97年7月花蓮縣一名患有智語能障礙的鄧姓男子（當時65歲），在一個平凡的日子裡走出家門後，便再也沒有回來。鄧男孑然一身，未婚且父母已歿，失蹤後僅由其外甥張先生四處奔走尋找。儘管隔年警方於萬榮鄉紅葉村公墓附近尋獲一具骨骸，地點與失蹤地具有高度地緣關係，但警方採集了鄧男姊姊與外甥的檢體進行DNA比對，卻因親緣關係較遠，鑑定結果無法精準吻合，這具無名屍只能以「身分不詳」結案。

原以為這樁舊案將隨著卷宗泛黃而石沉大海，沒想到在114年9月出現了轉機，花蓮縣萬榮鄉戶政事務所在辦理人口清查時，發現已高齡82歲的鄧男竟長年無健保卡使用紀錄，存歿狀態存疑。這紙尋常的公文函請警方協查，卻觸發了花蓮縣警察局高層的敏銳神經。

現任副局長高麗姬憑藉昔日擔任鑑識中心主任的專業經驗，當她翻閱這起塵封16年的無名屍案時，敏銳地察覺到過往的DNA鑑定技術多以短串聯重複序列（STR）為主，對於遠親比對有其天花板；然而今日的科學技術已能進行更深層的基因定序與男系親屬比對。高副局長強調：「科學在進步，正義與真相不能缺席。當年的技術缺口，我們要用現代科技補齊，不能讓任何一個生命無聲無息地消逝。」，隨即指示重啟舊案調查，並獲得局長陳百祿的高度重視與全力支持，展開跨單位專案清查。

這不僅是一場科學的挑戰，更是一場體力與耐心的馬拉松，警方成立專案小組開始了艱辛的族譜溯源工作。由於鄧男本身無子女，尋找檢體的過程異常艱辛，從鄧男的旁系血親逐一梳理，清查範圍擴及至「六親等」，這份清查名單最後多達133人，且這些親屬早已開枝散葉，散居在台北、桃園、高雄及臺東等地。專案小組成員不辭辛勞，透過電話聯繫、實地走訪，一一過濾這些親屬的現況。其中，許多遠親甚至早已不記得有鄧男這位「舅公」或「叔公」，必須耐心地解釋案情，喚起家屬的記憶。

經過專業篩選，警方鎖定了關鍵的「男系親屬」共8人，因為男系血緣中的Y染色體遺傳相對穩定，最能突破當年的鑑定困境。刑事警察大隊與鑑識科同仁展開了跨縣市的奔波，最終在台東縣海端鄉的一處偏遠部落，尋獲了鄧男的姪孫余先生，在聽聞警方為了16年前的一樁失蹤案奔波百里，深受感動，立即配合進行口腔棉棒採樣。這份得來不易的檢體，隨即被送往法務部法醫研究所進行DNA比對鑑定。

114年12月底，鑑定報告傳回花蓮縣警局，比對結果顯示高度吻合，確認當年在萬榮鄉發現的無名屍，正是失蹤長達16年的鄧男。那一刻，專案小組辦公室內響起了低沉而欣慰的掌聲，長達五千多個日子的等待，終於換來了一個確鑿的答案。

局長陳百祿在得知結果後，感性地表示：「警察的職責不只是偵巡治安與打擊犯罪，更核心的價值在於對『人』的關懷與生命的尊重。」，本案的成功不僅是科技的勝利，更是同仁們秉持「視民如親」的精神，願意在繁重的公務中，為了一個16年前的無名氏，走完這最後一哩路。「我們雖然無法挽回生命，但我們能讓亡者找回姓名，讓家屬找回安寧。」陳局長對專案小組的辛勞給予高度肯定，認為此案主動運用現代科技助其「落葉歸根」，對於提升警察專業形象與溫暖服務具有深遠意義。

花蓮縣警察局最後也要向廣大民眾發出誠摯呼籲：家人的失蹤是家屬心中永遠的痛，但隨著鑑識科學日新月異，許多過去「不可能」的比對，現在都已成為「可能」，民眾家中若有失蹤多年的親人，家屬可向各警察機關申請DNA採樣。
 

無名屍身份不詳結案16年尖端DNA鑑識姪孫落葉歸根

