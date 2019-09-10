28歲辣媽玩Tinder…坐車3.5hrs赴約「被嫌太胖」　當場丟包火車站

▲英國28歲媽媽薩維琪（Jade Savage）被Tinder網友被嫌太胖。（圖／翻攝GoFundMe）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國萊斯特（Leicestershire）的單親媽媽薩維琪（Jade Savage）使用交友軟體Tinder，認識一名同為28歲的男性網友，為此搭乘3.5小時的火車，長途跋涉去約會，沒想到卻被嫌胖，當場丟包在火車站，見面時間前後不到5分鐘。她自嘲地到募資平台GoFundMe上說出悲慘經驗，希望同情的網友資助車資，很快就達成目標。

EXCLUSIVE: A woman travels 3 hours for Tinder date and spends £93 only to be called ‘fat’ and get dumped at train station https://t.co/9vx93wF6pQ — The Sun (@TheSun) September 10, 2019

薩維琪向《太陽報》表示，2人在此之前已經見面過，剛下車時還在通話中，對方卻突然驚呼，「他Ｘ的，妳是不是長胖了呀？」網友顯然打退堂鼓，但是她仍希望可以共度美好時光，所以一起往車子走去，男子卻說，「這是一個事實，妳變胖了，所以我可以拿這個來開玩笑。」

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薩維琪再一次被羞辱，指責對方非常沒有禮貌，「他卻當場抓狂了，說我惹他生氣、心情不好，所以必須回家，就這樣把我載回火車站。」她坐了3.5小時的火車，橫越82英里（約132公里）才抵達彼得伯勒（Peterborough），沒想到約會5分鐘就結束了。

Woman who spent £93 on Tinder date travelling from Leicester to Peterborough only to be 'told she was fat' sets up fundraiser to earn back her money https://t.co/Brj74bPbBI — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 10, 2019

薩維琪悲慘的約會結束後，還錯過客運，必須多等1個小時才能搭到下一班火車，抵達後再叫計程車回家，種種不順讓她晚上忍不住藉酒澆愁，整趟旅程一共花費了93英鎊（約為新台幣3590元）。

▲薩維琪上網募資，獲得熱烈響應。（圖／翻攝GoFundMe）

根據了解，薩維琪育有1名1歲小孩，這番遭遇被身旁朋友嘲笑許久，因此也開玩笑地將悲慘故事分享到GoFundMe，對於願意安慰支持的網友表達感謝，「這真的是我經歷過最糟糕也最短暫的約會。但是我也看到有趣的一面，所以開始募資。」