28歲辣媽玩Tinder…坐車3.5hrs赴約「被嫌太胖」　當場丟包火車站

▲英國28歲媽媽薩維琪(Jade Savage)被Tinder網友被嫌太胖。(圖/翻攝GoFundMe)

記者吳美依/綜合外電報導

來自英國萊斯特(Leicestershire)的單親媽媽薩維琪(Jade Savage)使用交友軟體Tinder,認識一名同為28歲的男性網友,為此搭乘3.5小時的火車,長途跋涉去約會,沒想到卻被嫌胖,當場丟包在火車站,見面時間前後不到5分鐘。她自嘲地到募資平台GoFundMe上說出悲慘經驗,希望同情的網友資助車資,很快就達成目標。

EXCLUSIVE: A woman travels 3 hours for Tinder date and spends £93 only to be called ‘fat’ and get dumped at train station https://t.co/9vx93wF6pQ

薩維琪向《太陽報》表示,2人在此之前已經見面過,剛下車時還在通話中,對方卻突然驚呼,「他X的,妳是不是長胖了呀?」網友顯然打退堂鼓,但是她仍希望可以共度美好時光,所以一起往車子走去,男子卻說,「這是一個事實,妳變胖了,所以我可以拿這個來開玩笑。」

薩維琪再一次被羞辱,指責對方非常沒有禮貌,「他卻當場抓狂了,說我惹他生氣、心情不好,所以必須回家,就這樣把我載回火車站。」她坐了3.5小時的火車,橫越82英里(約132公里)才抵達彼得伯勒(Peterborough),沒想到約會5分鐘就結束了。

Woman who spent £93 on Tinder date travelling from Leicester to Peterborough only to be 'told she was fat' sets up fundraiser to earn back her money https://t.co/Brj74bPbBI