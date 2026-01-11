美籲公民立刻撤離委內瑞拉！　民兵持槍巡邏「搜查美國人」

▲委內瑞拉武裝民兵在街頭巡邏。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國國務院緊急呼籲在委公民立即撤離，原因是親政府民兵團體正在搜索美國人的蹤跡。與此同時，委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）將與川普政府展開恢復外交關係的會談，成為雙方合作的最新跡象。

民兵組織攔查 美國人安全堪憂

美國國務院10日發布安全警報指出，與馬杜洛友好的民兵團體「集體組織」（Colectivos）正在路上攔車，搜尋美國公民或支持者，敦促在委公民「保持警覺並謹慎行動」，利用部分國際航班恢復的機會盡速離境。

記者及社運人士也在首都卡拉卡斯（Caracas）目擊，民兵手持步槍、騎著機車在首都巡邏，並在市區各處設置檢查哨站。

重建外交關係 美委合作最新跡象

另一方面，委內瑞拉外交部長吉爾（Yvan Gil）9日表示，代理總統已決定「啟動與美國政府的探索性外交進程，目標是在2國重設外交使團」，羅德里格斯8日堅稱她的國家「並非從屬或被征服」，同時呼籲與華府改善關係。

事實上，國務院官員及高階外交官9日已經抵達卡拉卡斯，針對重啟美國大使館進行初步評估，雙方10日將在卡拉卡斯展開恢復外交關係的會談。委內瑞拉也將派遣代表團前往華府，並且開始釋放政治犯。

▲卡拉卡斯（Caracas）街上的示威群眾。（圖／路透）

馬杜洛支持者上街怒吼



儘管許多委內瑞拉人民慶祝馬杜洛被捕，但其政府支持者也連日上街抗議美國的「帝國主義侵略行為」，要求釋放馬杜洛。70歲示威者卡斯楚（Josefina Castro）表示，「川普對我們做了這些事之後，我們連一滴石油都不該給他。我們的委內瑞拉兄弟（在空襲中）死了，這令人非常痛心。」