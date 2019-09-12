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公務員請假進修竟陪柯P下鄉！議員嗆送監察院　柯文哲：送啊

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記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲12日赴市議會備詢，持續被新潮流議員質詢民眾黨一事。議員簡舒培質詢時爆料，一名產發局秘書1月到8月請假70天，幾乎都在協助民眾黨的活動，甚至還有「以請假進修之名跑民眾黨行程」的狀況發生，疑似偽造文書。面對議員嗆說要將相關資料送監察員舉發，柯文哲嗆「送啊」，稱指控要有證據。

2015年可以說國家不能被財團控制，今天成立的民眾黨卻支持台灣最大財團來當總統，有什麼不可以？你身邊的賴局長如果有幸成為你的不分區立委，也是可以價值，什麼都可以，因為只要你開心，因為你是柯神。恭喜你成立政黨，也恭喜你身邊的幕僚，未來退休都有地方可以去。政治很簡單，只要找回良心而已，不曉得柯文哲現在你的良心在哪裡。

既然有二心，為什麼還留在市政府？內政部已經核准台灣民眾黨成立，只剩程序，為什麼張哲揚不離職？張哲揚說，「我參加政黨應該是可以」，隨即被簡舒培打斷，質問為什麼已屆齡退休了還不離開？「你現在就是要佔著台北市秘書長的職位去幫民眾黨」，你們就是黨政不分、就是第二個國民黨。張哲揚則說，已經在辦手續了，「他准了我就走」。

▲台北市長柯文哲於台北市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

剛剛蔡壁如顧問已經講了，郭台銘如果要選總統你就要去幫忙？什麼時候？9月17日他宣布你是不是就辭職？蔡壁如說，他去登記後，「如果他需要我幫忙」、「要人家願意就去幫忙」；接著簡舒培打斷，稱「柯市長已經叫你去你要不要去？」蔡壁如不甘示弱表示「去」，簡接著嗆蔡，「你就辦退休」，不要佔著資源去幫民眾黨。

接著簡舒調出資料，爆料一名產發局的秘書淪為民眾黨的，「台北市的柯市府就是公器私用，今年1月到8月總共上班164天，產發局有個祕書請假高達70.6天」；簡說， 4月份上班時數20天，該秘書只有上班7天；5月份上班23天，她只有上班8天，其中還請公假進修，沒想到竟然是陪柯文哲跑民眾黨的行程。

▲台北市長柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲簡舒培爆料有市府秘書以進修之名請假，竟是陪柯文哲跑行程。（圖／記者林敬旻攝）

對此，柯文哲表示，相信市府的公務員一定是依法行政，「如果可以講出她哪個地方犯法就講」，簡舒培表示她不曉得，柯回嗆，「妳不曉得就不要問」。但簡舒培不理會，接著還調出過去柯文哲曾說「在我任內公務員不必為政黨服務」的畫面，酸柯成立政黨後就不一樣。

簡舒培表示，有收到爆料指出，過完年後市長室就下令要安排與財團、協會針對政治理念進行直銷、餐敘，該秘書就被派去擔任串聯工作。柯文哲說，台北市政府還是要跟台北市的工商業老闆很多諮詢，但簡舒培酸，如果有讓工商團體多投資就算了，問題是沒有。

簡舒培指出，該秘書請假多天去幫忙繞境、還願，還跟著去割稻，且該秘書每個禮拜一都請假進修，沒想到竟然是跟柯文哲去還願繞境，「偽造文書！4月15日禮拜一她在假單上說請假進修，結果去還願之旅，5月11日報加班，結果是跟市長去台中審計新村去跑行程」。

最後柯文哲說，自己一定會依法行政，且如果假日她要做什麼你何必去管他？如果有違法的地方，就把她抓出來，不要誤導視聽，強調自己態度是「該怎麼辦就怎麼辦」。

接著質詢的許淑華則說，現在不是該怎麼辦就怎麼辦的問題，是社會觀感很不好，如果是用偽造文書方式，然後進行妳的政黨的協助處理，這些資料我們全部送到監察院處理」。柯文哲則嗆「送啊」。

▲台北市長柯文哲、北市府顧問蔡壁如、勞動局長賴香伶。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲、北市府顧問蔡壁如、勞動局長賴香伶。（圖／記者林敬旻攝）

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