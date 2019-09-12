快訊／洪秀柱：遺憾！郭台銘若有改革意見更該留在黨內

▲郭台銘11日拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘在12日上午突然發表退黨聲明，引發政壇議論。對此，前國民黨主席洪秀柱表示，郭台銘若對黨有改革的意見，更應該留在黨內，團結一致，共同打拼。

洪秀柱說，對於郭台銘退黨表示遺憾，肯定郭台銘過去曾協助國民黨度過難關，相信他對國民黨應有深厚感情；2020捍衛中華民國、下架濫權民進黨政府，是多數人民之所望，也是全體黨員的共同目標。

前台北縣長周錫瑋也在臉書表示，國民黨主席吳敦義4月17日，頒授國民黨「榮譽黨員」證給郭台銘，當時黨內眾志成城，期盼您為國民黨帶來新氣象，初選期間，見面時看得出郭台銘雄心壯志、格局恢弘。

周錫瑋說，他舉自己為例提醒郭台銘，「做人首重誠信，政治家更重表裡如一」屏指出郭台銘把個人的勝敗榮辱，看得比國民黨的存續更關鍵，把個人的歷史定位，看得比「中華民國」存亡更重要。

周錫瑋表示，郭台銘曾公開說「若選不上，表示他努力不夠」且明確保證：「一定盡全力支持黨初選制度產生的候選人」這段時間，郭台銘出國觀望、袖手旁觀， 縱容幕僚放話、攻訐國民黨、攻擊韓國瑜，如今串連柯文哲、拉攏少數有二心的黨內同志。

他喊話郭台銘，「忍你、讓你，不是怕你」他們是為了國民黨的團結、為了終結民進黨的不義執政，是為了中華民國長治久安、為了求人民更好的未來。周錫瑋說，做人必須前後一致，才能贏得敬重，成功的政治家，更要懂得「讓」才是前進。

周錫瑋指出，恪守誠信，是做人處事基本的道理，如果一個人沒有誠信，還能期待他什麼？絕交不出惡言，是君子的基本風度，但做一個總統，需要高度、氣度、風度，如果一個人沒有風度，還能期待他什麼？「誠信、風度，郭董，我們該信你哪一點？」