曾說「當選不加入政黨」　柯文哲竟回：這是第一任的政見

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲過去以無黨籍形象做為號召，自從籌組台灣民眾黨後，引發熱議。台北市議員吳世正12日在質詢時搬出柯文哲過去的影片，指柯曾承諾如果他當選，不會加入政黨，未料柯竟回，「這是第一任的政見，我如果第二任這樣講我就不對了」，並強調第一任時都有做到。

吳世正在質詢時播放過去影片，柯文哲在影片中強調，「如果我當選，不會加入任何政黨，我會要求一級主管不要參加政黨活動，要讓台灣社會有一片淨土，重機開機，擺脫藍綠，台北市公務員是最優秀，你們不需要服務政治、服務政黨，只需要服務台北市民。」

對此，柯文哲堅持說，「我們有做到，他們誰去服務政黨，也沒有，我真的第一個任期沒有組政黨，也沒有加入這個是撐過去的，那時候民進黨叫我一定要加入」。

柯文哲還辯說，「這是第一任的政見，我如果第二任這樣講我就不對了」、「這叫過屆不連續，那個叫什麼，我跟你論法⋯」隨後他說，這沒問題，一定會公私分明，像是媒體聯訪時，已經減少他們利用聯訪多問很多題目，讓黨發言人回應。

▲台北市長柯文哲於台北市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

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