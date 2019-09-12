影／國民黨青年軍挺黨開鍘郭台銘：連做人基本的信用與忠貞都沒有





▲王金平與郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘正式與國民黨決裂，在12日上午發表退黨聲明。對此，國民黨青年部主任蕭敬嚴指出，郭台銘輸了就搞脫黨參選，只為了自己的政治利益，連做人基本的信用與忠貞都沒有；國民黨青年團團長李成蔭也認為，郭台銘做人很不厚道，且國民黨不是讓他說來就來、說走就走，又不是菜市場。

對於郭台銘的退選聲明，蕭敬嚴12日表示，「謝謝郭台銘，讓國民黨更加團結了。」他說，看了郭辦的聲明說「退黨不代表要參選」，原來跟台北市長柯文哲一起拜廟、找柯王幕僚赴中選會，還不算有參選？

蕭敬嚴批評，郭台銘自願參與黨內初選機制，參加了就要願賭服輸，不要輸了就搞脫黨參選，只為了自己的政治利益，連做人基本的信用與忠貞都沒有，還想談為國為民為了公眾服務？到底是為了大我還是私利，一戳就破。

李成蔭則表示，在公平初選制度下選出的候選人就是韓國瑜，上午郭台銘這樣的退黨動作引起青年軍的反感，當初他們之中有不少聲音是「郭台銘也不錯，他要選就選」如今卻反過來踹國民黨一角。

李成蔭說，如同國民黨組發會主委李哲華說的「國民黨哪一點對不起你？」認為郭台銘做人不太厚道，退一萬步來講，就算要參選也不用做到這樣，不斷批評別人沒誠信、做不好，結果卻發表這樣的聲明，實在沒必要說這些重話，依照黨的制度，該開鍘就開鍘，國民黨不是讓他說來就來、說走就走，又不是菜市場。

國民黨中常委曾文培也指出，在4月17日於國民黨中央領取榮譽狀時「一定會經過初選的程序，絕不會接受徵召」、「如果選上，就代表國民黨角逐2020總統大選」、「若選不上，表示他努力不夠」、「一定盡全力支持黨初選制度產生的候選人」當時許多中常委連署提案「特別提名辦法」，為郭化解黨籍問題讓他能參加初選。

他表示，當時許多中常委連署提案「特別提名辦法」為其化解黨籍問題，使郭台銘能順利參與初選，初選過程當中郭台銘董事長積極展現守護中華民國決心，但不幸在初選當中以第二名落敗。黨主席吳敦義當時也強調，一定要以公正公平公開為原則辦理，才能贏得黨員及人民信任，結果也證明這是一場無瑕疵的初選。

曾文培說，相信在國民黨當中的每一位黨員同志，唯一信念都是希望「革新團結 重返執政」，如今郭台銘選擇了自己要走的路，他們也只能祝福，盼好聚好散勿口出惡言。