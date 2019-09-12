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「連馬吳」三人合謀率舊部屬連署 　登頭版疾呼韓郭合一

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▲高雄市長韓國瑜、國民黨主席吳敦義出席國民黨台北市里長服務促進會授證典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長韓國瑜、國民黨主席吳敦義。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

以鴻海集團創辦人郭台銘為首的郭柯王結盟參選大勢底定。前國民黨主席連戰、前總統馬英九、現任黨主席吳敦義在12日上午，共同連署發表「團結、奮鬥、救中華民國」的聲明，並刊登報紙頭版，而連署名單中大多為他們過去的部屬與同事，呼籲郭台銘與高雄市長韓國瑜合作。

據國民黨黨內人士指出，「團結、奮鬥、救中華民國」頭版連署聲明是由連戰、馬英九、吳敦義三人共同發起，連署名單中大多為他們過去的部屬或同事，為了明年總統大選的勝利，他們向郭台銘、王金平及黨內同志呼籲，若重蹈分裂之路，將給台灣帶入動盪不安的局面，這必然會是國家之禍。

連署聲明中，以「進一步、退一步、讓一步、跨一步」為口號，指出2020大選是決定中華民國命運、台灣前途以及人民未來的關鍵選舉，不能輕忽、漠視，所有熱愛中華民國、守護台灣的同胞都必須團結起來，國民黨經由初選機制產生總統候選人，因此希望韓國瑜與郭台銘兩人能合而為一，以「四步」的誠意謀求真心合作。

這四步分別是「進一步」，放棄意氣，相互獻策；「退一步」反省折衷，彼此協調；「讓一步」海闊天空，取得共識；「跨一步」集中全力，爭取勝利。聲明最後一段提到，如果做不到這四步，可能會重蹈分裂之路，因此，現階段國民黨只有團結、奮鬥，才能拯救中華民國，「全黨、全民集中選票支持韓國瑜，支持國民黨在國會過半」，這樣中華民國才可重見光明，兩岸重拾和平。

而聲明左側還附上連戰、馬英九、蕭萬長、吳敦義、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱等31人的親筆簽名，展現他們的的誠心與用心，希望能透過這次的喊話讓全黨團結起來，打破外界黨內分裂的傳言。

國民黨12日表示，此廣告由連戰主動發起，獲得吳敦義與馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱等前任主席，以及多位工商界、軍方領袖等熱烈響應。

國民黨立委曾銘宗表示，韓國瑜確定在初選勝出，但黨內基層依然對於初選分裂無法彌平感到憂慮，眼看郭台銘即將宣布參選，黨內的大老因此在中秋節前發動連署，平息黨內的雜音，也希望可以挽留郭、王。

曾銘宗表示，依目前情況評估，郭台銘參選機率高，藍營同志對此感到非常憂心、焦急，黨內先進聽見這些聲音，他表示，這份連署的第一個意義，是對郭台銘、王金平做最後的呼籲，希望他們留在黨內一起打贏勝選，捍衛中華民國發展。

他說，第二個意義，是喊話團結黨內團結，也讓同志們知道藍營會團結，更希望藉此連署書緩解焦慮氣氛；第三個意義，是讓選民知道國民黨一定會團結、努力爭取勝選，希望爭取選民的支持與支持。

曾銘宗也指出，連署的作業時間非常迅速，大約是在一天內完成作業，他則是昨天才收到連署通知，12日一早就在報紙頭版看見這份連署書，非常有效率，更顯示全黨上下對於團結的急迫性與向心力。

▲▼郭台銘拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘11日拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

連署聲明全文：

團結　奮鬥　救中華民國
明年1月11日的總統與立法委員選舉，是決定中華民國命運、台灣前途與人民未來的關鍵選舉。我們不能輕忽，不能漠視，更不可袖手旁觀。所有熱愛中華民國、守護台灣、關心子孫的同胞們，都必須團結起來，展現力量，撥亂反正，扭轉乾坤。
中國國民黨經由民主初選機制，已經產生總統候選人。政黨的可貴，就是在於親愛精誠、群策群力、眾志成城，才能贏得選戰。對於當前韓國瑜與郭台銘兩位同志，切盼能合而為一，以「四步」的誠意謀求真心的合作：

（1）「進一步」放棄意氣，相互獻策
（2）「退一步」反省折衷，彼此協調
（3）「讓一步」海闊天空，取得共識
（4）「跨一步」集中全力，爭取勝利

否則重蹈分裂之路，將給台灣帶入動盪不安的局面，這必然會是國家之禍。
因此唯有團結、奮鬥才得以拯救中華民國，保護台灣。希望所有中國國民黨黨員及支持者都要有此堅決共識，並化為行動，在基層、在各個角落，把我們的心聲吶喊出來：全黨、全民集中選票支持韓國瑜，支持國民黨在國會過半，中華民國才可重見光明，兩岸重拾和平，台灣重返安定，才是國家之幸！台灣之幸！人民之幸！

連署人：連戰、馬英九、蕭萬長、吳敦義、吳伯雄、邱創煥、許水德、錢復、朱立倫、洪秀柱、關中、林豐正、曾永權、郝龍斌、黃敏惠、林政則、林伯豐、賴正鎰、彭蔭剛、陳金讓、陳鎮湘、胡志強、蔡鈴蘭、蔣孝嚴、詹春柏、陳炯松、胡為真、王文燮、金恩慶、曾銘宗、劉兆玄

國民黨0912登報。（圖／記者黃翊婷翻攝）

▲國民黨31人連署的聲明全文，左側還有連署人的親筆簽名。（圖／記者黃翊婷翻攝）

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