▲郭台銘當時參加國民黨總統初選，吳敦義頒發榮譽黨證。（圖／記者季相儒攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘醞釀參選2020總統大選，動作頻頻，國民黨內大老們12日登報呼籲團結，而郭台銘隨後也透過幕僚蔡沁瑜發表退黨聲明，為政壇投下震撼彈。對此，台北市議員黃珊珊在臉書發文酸，「每一次都用同一招，但是好像沒有成功過」。

國民黨大老、榮譽黨主席連戰，以及前總統馬英九、現任黨主席吳敦義共31人，一起連署發表「團結、奮鬥、救中華民國」的聲明，並刊登在9月12日的報紙頭版，以「進一步、退一步、讓一步、跨一步」為口號，呼籲郭台銘與高雄市長韓國瑜合作。

▲ 國民黨0912登報。（圖／記者黃翊婷翻攝）



對此，蔡沁瑜受訪表示，郭台銘可以理解大老們的擔憂，並痛批，國民黨中常委把自己的利益放在政黨利益之前，把政黨利益放在國家利益之前，「這和郭先生當時返回國民黨的初衷，完全背道而馳，郭台銘也不會眷戀這個政黨，即日起，郭台銘先生退出中國國民黨。」

對於郭台銘宣布退黨，韓國瑜上午受訪呼籲黨內團結，「顧全大局、大處著眼、發揮大愛比什麼還重要。」

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