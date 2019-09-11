影／侯友宜看韓國瑜評丁守中「佛系」：我也不想用對立、衝突贏選舉

記者羅婉庭／新北報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜10日晚間指出，前立委丁守中在去年九合一大選期間是「佛系打法」、「溫吞吞三腳踢不出個屁」。對此，新北市長侯友宜11日上午表示，選舉時，面對外界指教他都耐心聆聽，他也不想用對立、衝突的方式贏得選舉，希望外界尊重每一個人選舉的方式。

▲侯友宜受訪。（資料照／記者羅婉庭攝）

侯友宜說，每一個人在選舉過程當中，都有他的選舉方式，每一個選舉的方式都要尊重，他以自己為例，去年選舉時，面對不管任何人提出任何的批評、任何的指教，他都是耐心的聆聽，也不想用對立、衝突的方式去贏得選舉，所以每一個人的選舉，都有自己的方式，要尊重每一個人選舉的方式。

韓國瑜10日晚間在「台北市里長服務促進會授證典禮」與國民黨主席吳敦義同台。韓國瑜在席間以近幾年台北市藍營的選情為例，四年前提名連勝文參選台北市長，剛開始提名一片叫好，每個人都認為他最優秀，但是所有媒體有計劃抹黑、扭曲中傷連勝文，一點一滴在流血，選票也一點一滴開始流失，最後投票前藍軍開始憂心，「為何不提名丁守中？」

韓國瑜接著說，四年之後黨真的提名丁守中，但是他的「佛系打法」，不講話、不做事也沒有動作，什麼都不弄，溫吞吞三腳踢不出個屁，搞到最後大家開始沒有信心，藍軍又開始懷疑，「為何不提名蔣萬安？」直批黨內對同志沒有信心、一直活在懷疑的氣氛中。

對於此言論遭指再度失言，韓國瑜11日對外說明，希望外界不要斷章取義，把他所有的講話從頭看到尾，會比較公平、完整，他只是比喻丁守中在選舉過程中受到很多抹黑和不公平的待遇，並說「我們都溝通完畢了，完全沒有對丁守中委員不禮貌的意思，完全沒有。」只是替丁守中抱屈，丁這麼優秀的教授，選舉剛開始時獲得大家的肯定，但最後被一連串的抹黑、中傷、扭曲，使得丁守中在選舉的過程也是傷痕累累。