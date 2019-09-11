　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／侯友宜看韓國瑜評丁守中「佛系」：我也不想用對立、衝突贏選舉

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／新北報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜10日晚間指出，前立委丁守中在去年九合一大選期間是「佛系打法」、「溫吞吞三腳踢不出個屁」。對此，新北市長侯友宜11日上午表示，選舉時，面對外界指教他都耐心聆聽，他也不想用對立、衝突的方式贏得選舉，希望外界尊重每一個人選舉的方式。

▲侯友宜受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜受訪。（資料照／記者羅婉庭攝）

侯友宜說，每一個人在選舉過程當中，都有他的選舉方式，每一個選舉的方式都要尊重，他以自己為例，去年選舉時，面對不管任何人提出任何的批評、任何的指教，他都是耐心的聆聽，也不想用對立、衝突的方式去贏得選舉，所以每一個人的選舉，都有自己的方式，要尊重每一個人選舉的方式。

韓國瑜10日晚間在「台北市里長服務促進會授證典禮」與國民黨主席吳敦義同台。韓國瑜在席間以近幾年台北市藍營的選情為例，四年前提名連勝文參選台北市長，剛開始提名一片叫好，每個人都認為他最優秀，但是所有媒體有計劃抹黑、扭曲中傷連勝文，一點一滴在流血，選票也一點一滴開始流失，最後投票前藍軍開始憂心，「為何不提名丁守中？」

韓國瑜接著說，四年之後黨真的提名丁守中，但是他的「佛系打法」，不講話、不做事也沒有動作，什麼都不弄，溫吞吞三腳踢不出個屁，搞到最後大家開始沒有信心，藍軍又開始懷疑，「為何不提名蔣萬安？」直批黨內對同志沒有信心、一直活在懷疑的氣氛中。

對於此言論遭指再度失言，韓國瑜11日對外說明，希望外界不要斷章取義，把他所有的講話從頭看到尾，會比較公平、完整，他只是比喻丁守中在選舉過程中受到很多抹黑和不公平的待遇，並說「我們都溝通完畢了，完全沒有對丁守中委員不禮貌的意思，完全沒有。」只是替丁守中抱屈，丁這麼優秀的教授，選舉剛開始時獲得大家的肯定，但最後被一連串的抹黑、中傷、扭曲，使得丁守中在選舉的過程也是傷痕累累。

ET快訊
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
「台灣對我們來說完全沒用」！索羅門總理表態了
中秋連假天氣攻略出爐！「這2區」降雨一天比一天多
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／王金平點台灣面臨6大問題　郭台銘低頭猛抄筆記

快訊／郭台銘月餅紙條寫「上天指路」　王金平：我絕不當副手

影／中秋起義！蔡沁瑜：郭台銘將送月餅給柯王　不考慮送韓國瑜

影／郭台銘挨告！蔡沁瑜酸：未來還會有很多「林憲同們」出現

快訊／蔡沁瑜：郭台銘7月就提出高鐵南延　樂見蔡英文繼續追隨

韓粉鼓譟、幕僚疏失　蕭旭岑表「不解、遺憾」還原通話內容

快訊／913宣布退黨參戰？　郭辦：給郭台銘一點時間思考

快訊／913宣布退黨參戰？　郭辦：給郭台銘一點時間思考

影／韓國瑜打2通電話　韓競辦：馬英九回電！表示諒解與支持

馬致詞被韓粉轟下台　韓國瑜競辦：市長打2次電話給馬英九都沒接

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

暗勸郭台銘？　朱立倫：中秋放下自我「萬事就會興旺」

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部喊話：19年前索國動盪時不離不棄

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：少數人決定不符合索國全民福祉

太陽能發威！尖峰發電量2021年夏季可望超越核電總和

秦慧珠爆首長狂請假怒市府鬧空城　柯P神打臉：因為陪議員出國

醫院外牆掛藍營競選廣告　網譏：還沒選就全部「掛在醫院」

韓國瑜到前鎮請益「區長指定發言」　基層里長爆氣：那麼狗腿

影／李孟居被依法審查　柯文哲籲：請立刻公布犯罪事實、關押地點

影／優良教師不跟韓國瑜握手　高市教育局用「國際禮儀」澄清無拒握

王鴻薇批：憑什麼由北市府發薪水讓蔡壁如做民眾黨黨務？

影／驚悚6秒畫面曝光！第一槍卡彈…雨衣殺手「連開3槍」擊斃貓霖幫老大

不斷更新／恰恰炸裂！2分砲扳平戰局　6局桃猿2：2兄弟

跑步瘦不了？別忽略慢跑減脂6大關鍵　速度太快反而沒有用

紐約時裝周／Coach大秀華人明星缺席　靠新裝與78個手袋吸睛　

亞馬遜雨林發現新物種電鰻　可發860伏特創「動物放電電壓紀錄」

世籃賽／戈貝爾領法國粉碎「美夢」　八強89比79賞美13年首敗阻連霸

日職／先發1.1局退場　張奕氣自己不中用

中職／陳鏞基雙響締造滿貫百轟　史上第3人

「無瀏海MOMO」熱度打贏蘋果企業家驚呆　彩瑛撞臉超iPhone 11⋯連痣都對上

影／4歲女童用玩具釣竿　釣起15公斤大鯰魚

政治熱門新聞

拒跟韓國瑜握手　幼兒園長：打從..

綠營喊「市政零蛋、高雄完蛋」韓..

韓國瑜再爆粗口！評丁守中選北市..

週刊爆郭台銘真正目標：國民黨主..

郭台銘參選大勢底定　中常委盼好..

韓國瑜喊話國民黨：還要永遠後悔..

即／韓市府秘書長楊明州遭降調參..

與郭台銘城隍廟參拜　柯文哲：不..

韓國瑜走進區里　又脫口「ㄍㄢˋ..

內幕／郭台銘絕不選國民黨主席

快訊／郭台銘選總統！蔡壁如：柯..

與妻離婚只能帶走內褲　柯P聽完..

韓國瑜最後一名！縣市首長施政滿..

韓國瑜頒優良教師　其中一位是黃..

更多熱門

相關新聞

億元「寶輝秋紅谷」新買家　同時坐擁賽車場

台中七期周邊發展成熟，豪宅群聚，其中知名製造汽車零組件業者砸下1.1億元，買下位於七期內的「寶輝秋紅谷」豪宅11樓戶，扣除車位後單價64萬元，經查買家不只在台中擁有賽車道，且彰化也有工廠生產線，就連國民黨總統參選人韓國瑜都曾經前往參觀製作流程。

韓國瑜頒優良教師　其中一位是黃捷爸爸

拒跟韓國瑜握手　幼兒園長：打從心裡不喜歡他

羅智強：馬英九不去韓造勢場對兩人都好

力推高鐵南移　蘇貞昌：不會債留子孫 而是「建設留子孫」

關鍵字：

丁守中韓國瑜侯友宜國民黨

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面