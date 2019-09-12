影／郭台銘退黨！柯營即刻啟動拚連署　目標50萬份挺郭董

記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘正式與國民黨決裂，準備以獨立參選身份角逐2020總統大位，也代表郭柯王結盟正式啟動。據了解，柯陣營內部已下令，要串聯整合全國柯粉幫郭台銘衝刺連署。知情人士也透露，雖然前陣子全國各地都有柯粉的地方組織成立，起先的目的也確實是要幫助柯文哲選總統，如今情勢丕變，「柯文哲絕對不會選了」，將柯粉的能量挹注到郭董身上也不是不行。

▲隨著郭台銘退黨，郭柯王聯盟正式啟動。（圖／記者湯興漢攝）

近柯人士透露，柯營內部已由蔡壁如正式下令，要柯粉俱樂部全力幫忙。過去柯粉俱樂部成立的目的就是整合全國柯粉，幫柯文哲累計參選總統的能量，但從過完年開始動作到現在，7個月過去，「如今有這樣的變化，蔡壁如上周有給指令幫忙郭，柯文哲絕對不會選了」。

知情人士分析，柯文哲參選總統最缺的就是沒有糧草，如今決議相挺郭台銘，恰好郭柯兩人強弱互補，柯有郭沒有的高人氣與網路聲量。過去陳思宇參選時發生人氣無法轉移的狀況，所以才成立柯粉俱樂部，統整北北基、高屏、桃竹苗、中彰投等地區型的粉絲，同時也設計政策文宣部分。

據了解，早在3個月前就有規畫好連署點，但當時是為了柯文哲的參選，如今郭柯王結盟，剛好可以轉換到郭台銘身上。知情人士透露，連署通過的門檻是28萬多份，但目標是50萬份以上，「至少要double，才有被退件的空間」。

至於連署點部份，知情人士指出，目前規畫在鄰近便利商店、人潮多的地點，就近就有影印機可節省成本。若是偏鄉的話，可能就要勤勞一點用人力去跑，可能改裝卡車在裡面放影印機，同時也可以順便宣傳。目前預計全國會設2000個點。

知情人士透露，影印身分證2塊，50萬份也要100萬，但柯團隊不會碰錢，做就先做，就像以前都是自備糧草來支持的。該人士強調，只要郭台銘有需要，就是宣布後要開始連署，馬上就可以動起來了。