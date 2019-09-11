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快訊／郭台銘月餅紙條寫「上天指路」　王金平：我絕不當副手

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記者羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘11日特地帶了一盒紅色的月餅拜會前立法院長王金平，盒子裡面貼了四張紙條，別寫上「莫忘初衷、上天指路、順應因緣、闔家安康」。對於兩人未來的合作方式，王金平在雙方會面後表示，他絕對不會當副手。

郭台銘上午前往新竹送月餅給台北市長柯文哲後，立即拜會王金平，王金平表示，對於未來的合作方向，甚至參選與否，他一切都是隨著因緣走，郭台銘是大企業家，所有決定都是為國家、為全體國民為主。

針對兩人密談過程中，郭台銘是否提及決定參選，王金平回應，「是柯文哲一直要推郭台銘出來選」，但還是要看郭台銘決定，9月17日要連署的話，在這期限之前一定要做決定，不久後一定會知道答案，「我也絕對不會當副手」，一切主體都還沒定調。

王金平在雙方會面中點出6項台灣問題：「政府失能、社會失序、國會失職、經濟失調、兩岸失和、國家失去目標」，郭台銘則跟幕僚要了一張紙，認真寫筆記。王金平會後表示，治國是要這樣治的！不是成天在小事情上做文章，要處理好國家大環境，國家領導人一定要創造安定的環境。

郭台銘說，王金平不但是前輩也是國家之寶，這些論政經驗未來一定對國家有貢獻，他看著王金平會議室牆上的字畫上寫著「無罣礙」說，王金平個人無罣礙，對國家一定有罣礙，未來國家在轉型、修正「六點問題」的過程中，一定能為國家注入新希望，兩人也說要一起超越黨派、開創新局；「大家說王金平只會喬事情，王金平不是只會喬事情，若他不明白事情的道理，是沒辦法喬事情的」

▲▼郭台銘拜會王金平 送月餅 帽子。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘拜會王金平致贈月餅，禮盒中貼有紙條。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王金平與郭台銘會後接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲王金平與郭台銘會後接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲王金平與郭台銘牽手離開。（圖／記者林敬旻攝）

▲王金平與郭台銘牽手離開。（圖／記者林敬旻攝）

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