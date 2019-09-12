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快訊／郭台銘宣布退黨！韓國瑜再喊三次團結：顧全大局比什麼都重要

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記者洪靖宜、洪正達、賴君欣／高雄報導

鴻海集團創辦人郭台銘12日上午透過幕僚蔡沁瑜表示郭台銘「正式退出國民黨」，為政壇投下震撼彈；對此身為國民黨總統參選人韓國瑜回應，「我們再三呼籲團結團結再團結，再次呼籲此時此刻顧全大局，大處著眼發揮大愛，比什麼都重要」。

▲▼ 高雄市長韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜曾喊話國民黨要大團結，但郭台銘12日還投下震撼彈宣布退黨，身為國民黨總統參選人韓國瑜回應說「我們再三呼籲團結團結再團結，尤其是藍軍和無法忍受民進黨執政同胞團結起來，也包含郭台銘董事長，再次呼籲此時此刻的團結，顧全大局、大處著眼、發揮大愛，比什麼都重要，再一次表述對郭台銘所謂的政治動作，退黨時提出內心的呼籲」。

而對於國民黨大老們一起連署發表「團結、奮鬥、救中華民國」的聲明，並刊登在9月12日的報紙頭版，韓國瑜也回應「我事先並沒有了解清楚，在昨天才了解一部份，非常感謝連戰前主席，馬英九前主席、主席吳敦義、前主席洪秀柱、前主席朱立倫，以及其他所有的國民黨大老，他們三十一位真的是憂國憂民，擔心中華民國的前途跟台灣的人民同胞的未來，以他們的年紀，是應該都是含飴弄孫退休了，這個時候還跳出來連署，公開呼籲藍軍要團結，顯然可以看得出來，他們是非常非常的憂心，除了感謝之外，我也希望這個聲音也能夠讓所有這次參與總統大選的藍軍的好朋友們能共同來思考」。
 

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