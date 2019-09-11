　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／王金平點台灣面臨6大問題　郭台銘低頭猛抄筆記

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘11日前往新竹送月餅給台北市長柯文哲後，立即拜會前立法院長王金平，也特別帶了一盒紅色的月餅禮盒送給王金平。王金平在會中點出6項台灣問題：政府失能、社會失序、國會失職、經濟失調、兩岸失和、國家失去目標，郭台銘則跟幕僚要了一張紙，認真寫筆記。

▲王金平點台灣6大問題　郭台銘認真抄筆記。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王金平點台灣6大問題，郭台銘認真抄筆記。（圖／記者屠惠剛攝）

郭台銘稱讚，他聽王金平說這些，不愧他當了這麼多年的立法院長，還特別確認了一次「六點問題」沒有抄錯。王金平說，人民一定要放兩眼睛，慎選候選人投票，否則四年後國家繼續沉淪。

郭台銘指出，台灣現在藍綠惡鬥、政治掛帥，經濟反而不是發展主軸，選舉要到了就開很多支票，能否兌現也不知道；他說，人民利益大於黨的利益，沙國這麼有錢還是全力在發展經濟，希望台灣未來跟他們做經濟合作，強調台灣科技人才在世界各地都有、希望台灣未來多一些科技立法等，雙方大談台灣未來經濟。

郭台銘表示，「做經濟的人都不了解政治」，台灣未來應該要做經濟、科技的轉型。王金平首先感謝郭台銘送的月餅，祝他中秋快樂、花好月圓，兩人有共同理念，就是國家、人民利益在黨之上，捍衛中華民國、主權，確保民主自由的制度，現在國家要選出新的領導人，希望國人要認清楚，選出來的領導人一定要能夠確保國家安全、社會安定、兩岸和平、經濟發展。

王金平說，領導人應該創造國民這樣的環境，誰能有魄力、有證利創造這樣的大環境，不要成天糾結在枝微末節的事情上，若選了不對的領導人，四年後的台灣絕對會繼續沈淪，王金平說，新的科技、經濟政策，郭台銘心裡都已經擬定好了，對國家未來發展很重要，兩人也談論未來應該致力讓海外工作的優秀年輕人回台灣。

郭台銘說，他最近接觸不少各黨派的立委、里長，現在國會議員跟里長的職能嚴重重疊，王金平回應，地方選民都有需要議員、里長的服務等，遇到經費上的問題，也是會向上求助，但真正在立法時，大家以政黨為主體，決定政策方向等，王金平強調，但國家的目標一定要超越黨，以國家人民利益為第一。

▲郭台銘、王金平會面。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘、王金平會面。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘拜訪王金平送上中秋禮盒。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘拜訪王金平送上中秋禮盒。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘拜訪王金平送上中秋禮盒。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘拜訪王金平送上中秋禮盒。（圖／記者林敬旻攝）

其他人也看了這些...

► 「郭柯」結盟上發條！柯文哲擬讓蔡壁如辭顧問拚大選
► 郭台銘月餅紙條寫「上天指路」　王金平：我絕不當副手
► 郭台銘從未想過黨主席　消息人士：看清楚月餅上紙條

ET快訊
世籃賽／戈貝爾領法國粉碎「美夢」　八強89比79賞美13年首
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／郭台銘月餅紙條寫「上天指路」　王金平：我絕不當副手

影／中秋起義！蔡沁瑜：郭台銘將送月餅給柯王　不考慮送韓國瑜

影／郭台銘挨告！蔡沁瑜酸：未來還會有很多「林憲同們」出現

快訊／蔡沁瑜：郭台銘7月就提出高鐵南延　樂見蔡英文繼續追隨

韓粉鼓譟、幕僚疏失　蕭旭岑表「不解、遺憾」還原通話內容

快訊／913宣布退黨參戰？　郭辦：給郭台銘一點時間思考

快訊／913宣布退黨參戰？　郭辦：給郭台銘一點時間思考

影／韓國瑜打2通電話　韓競辦：馬英九回電！表示諒解與支持

暗勸郭台銘？　朱立倫：中秋放下自我「萬事就會興旺」

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部喊話：19年前索國動盪時不離不棄

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

暗勸郭台銘？　朱立倫：中秋放下自我「萬事就會興旺」

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部喊話：19年前索國動盪時不離不棄

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：少數人決定不符合索國全民福祉

太陽能發威！尖峰發電量2021年夏季可望超越核電總和

秦慧珠爆首長狂請假怒市府鬧空城　柯P神打臉：因為陪議員出國

醫院外牆掛藍營競選廣告　網譏：還沒選就全部「掛在醫院」

韓國瑜到前鎮請益「區長指定發言」　基層里長爆氣：那麼狗腿

影／李孟居被依法審查　柯文哲籲：請立刻公布犯罪事實、關押地點

影／優良教師不跟韓國瑜握手　高市教育局用「國際禮儀」澄清無拒握

王鴻薇批：憑什麼由北市府發薪水讓蔡壁如做民眾黨黨務？

複製人進攻？大馬男參加朋友婚禮　驚見「孿生兄弟」！

全國自由車場地賽　康世峰領台中奪3金

22歲9億辣媽從頭光到腳！　渾圓雙球「壓成餅狀」裸貼老公…大秀高清蜜桃溝

影／驚悚6秒畫面曝光！第一槍卡彈…雨衣殺手「連開3槍」擊斃貓霖幫老大

不斷更新／恰恰炸裂！2分砲扳平戰局　6局桃猿2：2兄弟

跑步瘦不了？別忽略慢跑減脂6大關鍵　速度太快反而沒有用

紐約時裝周／Coach大秀華人明星缺席　靠新裝與78個手袋吸睛　

亞馬遜雨林發現新物種電鰻　可發860伏特創「動物放電電壓紀錄」

世籃賽／戈貝爾領法國粉碎「美夢」　八強89比79賞美13年首敗

日職／先發1.1局退場　張奕氣自己不中用

政治熱門新聞

拒跟韓國瑜握手　幼兒園長：打從..

綠營喊「市政零蛋、高雄完蛋」韓..

韓國瑜再爆粗口！評丁守中選北市..

郭台銘參選大勢底定　中常委盼好..

週刊爆郭台銘真正目標：國民黨主..

韓國瑜喊話國民黨：還要永遠後悔..

即／韓市府秘書長楊明州遭降調參..

與郭台銘城隍廟參拜　柯文哲：不..

韓國瑜走進區里　又脫口「ㄍㄢˋ..

內幕／郭台銘絕不選國民黨主席

快訊／郭台銘選總統！蔡壁如：柯..

與妻離婚只能帶走內褲　柯P聽完..

韓國瑜最後一名！縣市首長施政滿..

韓國瑜頒優良教師　其中一位是黃..

更多熱門

相關新聞

週刊爆郭台銘選假的　郭辦回應了！

鴻海創辦人郭台銘究竟要不要參選2020總統，各界都相當期待。 根據《周刊王》報導，郭台銘近期一連串準備參選的動作，其實真正目標是國民黨主席寶座。對此，郭台銘辦公室表示，「郭台銘先生一直在想的都是為台灣好，捍衛中華民國有很多方式和方法，無需為我們指派這些跟台灣未來無關的職位，但我們很希望匯集中道的力量，一起為台灣做事。這種只想到藍綠，和政治分贓的舊思維，真的需要好好改變了。」

2020大選時程一次看！12日中選會發布總統選舉公告

直播／郭台銘選定了！郭柯王幕僚進中選會談總統連署

快訊／郭台銘紙條寫「上天指路」　王金平：我絕不當副手

柯是會考試的韓國瑜？　柯媽反擊

關鍵字：

郭台銘柯文哲王金平

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

日圓匯價跌破8月以來新低　換新台幣5萬賺到5碗拉麵

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面