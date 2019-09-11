影／王金平點台灣面臨6大問題　郭台銘低頭猛抄筆記

記者羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘11日前往新竹送月餅給台北市長柯文哲後，立即拜會前立法院長王金平，也特別帶了一盒紅色的月餅禮盒送給王金平。王金平在會中點出6項台灣問題：政府失能、社會失序、國會失職、經濟失調、兩岸失和、國家失去目標，郭台銘則跟幕僚要了一張紙，認真寫筆記。

▲王金平點台灣6大問題，郭台銘認真抄筆記。（圖／記者屠惠剛攝）

郭台銘稱讚，他聽王金平說這些，不愧他當了這麼多年的立法院長，還特別確認了一次「六點問題」沒有抄錯。王金平說，人民一定要放兩眼睛，慎選候選人投票，否則四年後國家繼續沉淪。

郭台銘指出，台灣現在藍綠惡鬥、政治掛帥，經濟反而不是發展主軸，選舉要到了就開很多支票，能否兌現也不知道；他說，人民利益大於黨的利益，沙國這麼有錢還是全力在發展經濟，希望台灣未來跟他們做經濟合作，強調台灣科技人才在世界各地都有、希望台灣未來多一些科技立法等，雙方大談台灣未來經濟。

郭台銘表示，「做經濟的人都不了解政治」，台灣未來應該要做經濟、科技的轉型。王金平首先感謝郭台銘送的月餅，祝他中秋快樂、花好月圓，兩人有共同理念，就是國家、人民利益在黨之上，捍衛中華民國、主權，確保民主自由的制度，現在國家要選出新的領導人，希望國人要認清楚，選出來的領導人一定要能夠確保國家安全、社會安定、兩岸和平、經濟發展。

王金平說，領導人應該創造國民這樣的環境，誰能有魄力、有證利創造這樣的大環境，不要成天糾結在枝微末節的事情上，若選了不對的領導人，四年後的台灣絕對會繼續沈淪，王金平說，新的科技、經濟政策，郭台銘心裡都已經擬定好了，對國家未來發展很重要，兩人也談論未來應該致力讓海外工作的優秀年輕人回台灣。

郭台銘說，他最近接觸不少各黨派的立委、里長，現在國會議員跟里長的職能嚴重重疊，王金平回應，地方選民都有需要議員、里長的服務等，遇到經費上的問題，也是會向上求助，但真正在立法時，大家以政黨為主體，決定政策方向等，王金平強調，但國家的目標一定要超越黨，以國家人民利益為第一。

▲郭台銘、王金平會面。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘拜訪王金平送上中秋禮盒。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘拜訪王金平送上中秋禮盒。（圖／記者林敬旻攝）

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