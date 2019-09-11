打臉吳敦義「散財童子」說　政院：國民黨沒替人民看緊荷包

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨主席吳敦義11日於中常會上批評行政院長蘇貞昌是「散財童子」。對此，行政院發言人Kolas Yotaka 回擊，蔡政府執政三年創造歲計賸餘，國民黨卻沒有，「到底國民黨有沒有替人民看緊荷包？」

國民黨主席吳敦義11日於中常會上指出，行政院蘇貞昌身為九合一選舉敗選者聯盟的首席代表，敗選不思反省，現在為了明年總統及立委的大選，花全民的錢不手軟，不到半年增加政府開支800億元以上，蘇貞昌不應該稱為「行政院長」，應改叫「散財童子」。

吳敦義質疑，國家現在不是没錢嗎，這多出來的800億，錢要從那裡來，他責成立法院黨團於總質詢期間好好問問，這些錢有没有法律授權，是否完成法定程序，國民黨也會適時派員向監察院提出舉發。

對於吳敦義說法，Kolas 反擊，「政府絕對嚴守財政紀律，綜觀這十幾年，在最近這三年，蔡政府累積歲計賸餘，提出福國利民措施，這八百億用在哪？用在希望可以提供人民更好的生活，包含婚育津貼、租屋補助、減稅等等，我們提出的政策，招來吳主席說是散財童子，不免要反問，過去八年，馬政府為何沒有歲計賸餘？為何這三年我們可以累積？」

Kolas 批評，過去八年國民黨到底有沒有替人民看緊荷包，到底有沒有題人民提出好的政策，「希望不管哪一黨候選人，批評政府之前，應該基於客觀事實，否則我們會認為只是選舉期間口水、莫須有，無法承受之重，院長非常積極的到各地溝通，快速回應人民需求，這是可以為人民做得事情。」