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蘇貞昌選舉年頻開支票　吳敦義諷：散財童子

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▲國民黨主席吳敦義出席黨內婦女志工大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席吳敦義11日於中常會上指出，行政院蘇貞昌身為九合一選舉敗選者聯盟的首席代表，敗選不思反省，現在為了明年總統及立委的大選，花全民的錢不手軟，不到半年增加政府開支800億元以上，蘇貞昌不應該稱為「行政院長」，應改叫「散財童子」。

吳敦義表示，蘇貞昌上次擔任行政院院長任內，光是推「正名運動」就花3千多萬，其他如中正紀念堂改成民主紀念館、中正機場改名、中華郵政改名、中國石油改名。如此前科累累的「散財童子」必須好好監督。

吳敦義質疑，國家現在不是没錢嗎，這多出來的800億，錢要從那裡來，他責成立法院黨團於總質詢期間好好問問，這些錢有没有法律授權，是否完成法定程序，國民黨也會適時派員向監察院提出舉發。

國民黨中常會11日下午通過李德維等15位中常委提案，針對民進黨執政三年多來毫無政績，敗選者聯盟行政院蘇貞昌院長上台以來，無視國家法律規範，違法亂紀肆無忌憚政策買票，大選前夕狂撒新台幣近800億，要求行政院公開向國人道歉，並應積極彙整相關部會資料，於適當時機派員赴監察院舉發。

提案說明指出，蔡政府上任以來無法處理青年低薪、經濟成長動力不足、產業轉型不力等重大經濟議題，三年來只專心清算鬥爭在野黨，不思也無力好好為人民拼好生活，卻在選前大舉以公帑政策買票炒短線。近期從內政部、交通部、教育部、農委會、經濟部、財政部、文化部、環保署等各單位，爭先恐後的減稅、補助、提高津貼、放寬補助限制。外界質疑可能已違反預算法、財政紀律法及納稅者權利保護法相關規定，國民黨不應坐視。

提案中強調，蔡政府日前才誇口中央政府財政收支平衡，現在看來也只是欺騙社會的假新聞。蔡政府一方面以國家財政困難，大砍軍公教年金毫不手軟，另一方面若加上前瞻建設預算、軍購預算，新增開支早已破千億，如今又以補助討好特定族群，只是治標不治本，無法改善當前經濟困境，也無法提升國人實質所得，只是把政府現在手上所有的錢在明年總統大選前花光光，未來政府破產，倒楣的仍是年輕人及辛苦的勞工朋友。

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