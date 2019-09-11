行政院12日拍板廢止「印花稅法」：地方稅收不會減少





▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

財政部廢「印花稅法」一案，預計在12日行政院會中討論，待政院正式拍版通過後將轉立法院審議。針對外界質疑廢除印花稅恐減少地方政府稅收，行政院發言人Kolas Yotaka 11日受訪時再重申，「廢止之後缺口中央會補足，請縣市首長不用擔心」。

政院預計12日院會拍板廢止「印花稅法」，對此，外界正反意見兩極。工商團體對此抱持樂觀想法，工商協進會理事長林伯豐表示，印花稅已經不合時宜，且經常發生爭議，因為現在的合約總類繁雜，對於判斷合約是否應課徵印花稅，稅捐機關及納稅義務人常出現爭議，這也都造成徵納雙方困擾，再加上稽徵成本高，這都有礙工商經濟發展。

不過，地方政府卻多抱持負面態度，包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜等15位藍營縣市首長都參與連署，反對中央廢除印花稅法。

連署聲明指出，現階段地方政府沒有能力廢止任何一個稅目，行政院卻在未與地方政府溝通討論出具體共識下，片面提出廢除印花稅，企圖「中央請客、地方買單」，並藉此建立「集權又集錢」財政收支制度，完全不尊重專業考量，凸顯蔡政府決策的粗暴無理。

▲近年印花稅收情形。（圖／財政部提供）

對此，行政院曾多次回應且強調廢止印花稅後的財政缺口，中央將會補足，而Kolas也說明指出，行政院之所以請財政部重新評估廢除印花稅，是因為企業界多次提出政府不應對企業重複課稅（加值型營業稅、印花稅），認為應廢除近百年歷史、不合時宜的古老稅制。為因應時代變遷，日前財政部已本於其專業，向行政院提出是否廢除印花稅的評估報告，目前正在行政院審議中。

Kolas 表示，最終是否廢除印花稅，之後仍須由財政部向行政院會提出「印花稅法」法律廢止案，經行政院會同意後才能送交立法院審議，國民黨委員屆時也可共同審議，可表達意見，行政院也將尊重立法院審議的結果。她強調，一旦經立法院廢止印花稅法，各地方政府將不再向企業徵收的印花稅，屆時地方政府產生的稅損缺口將由中央補足，地方政府預算不會減少，各縣市民眾所享的預算也不會減少。

Kolas強調，針對縣市首長擔憂印花稅法廢止之後出現財政缺口，院長、副院長都曾多次說明，廢止之後缺法中央將會補足，「請縣市首長不用擔心」。