力推高鐵南移　蘇貞昌：不會債留子孫 而是「建設留子孫」

記者蔣婕妤／台北報導

針對高鐵南移案外界評價兩極，蘇貞昌11日受訪時回應，蔡政府財政狀態佳，明年歲入歲出是22年第一次達到平衡，因此，不但不會發生債留子孫的問題，還會「建設留子孫」。

蘇貞昌10日視察屏東交通建設，聽取高鐵南延屏東的報告。他聽完報告後親口證實，行政院決策高鐵南延屏東，並請交通部長林佳龍負責跟可行性評估小組盡快就各大案評估定案，到行政院核定。

▲行政院長蘇貞昌出席機關檔案管理金質獎頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

高鐵南移案一出，外界評價兩極。蘇貞昌11日受訪時表示，國家對於建設考慮的不只是何時回本，而在於是不是公平對待國人，是不是對區域平衡，是否能讓國家國力提升，「我們一再希望推動西部高鐵、東部快鐵，整個連結，軌道升級，讓台灣國立再上升、提升。」

至於有聲音認為，與其把錢拿去高鐵南移，不如升級台鐵，蘇貞昌回應，問問屏東人、搭高鐵的人就知道，當然可以有各種設計，但屏東等高鐵12年了，現在蔡政府很努力，可以看到這幾年來年度歲季賸餘去年高達一千多億元，跟馬政府八年執政都是赤字完全不一樣，明年歲入歲出更是22年來首度平衡，「不但部會債留子孫，是建設留子孫，讓每一個國人都有安全回家的路。」