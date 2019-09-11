2020大選時程一次看！中選會912發布總統選舉公告

台北市長柯文哲11日到議會進行施政報告，由於柯8月組黨，因此藍綠議員紛紛「關心」民眾黨的狀況。國民黨市議員一開始就輪番杯葛，砲轟柯市府公器私用，讓北市府成為民眾黨的黨部，並點名市府顧問蔡壁如等人，要求「黨務人員全部退出市府」。對此，柯文哲報告時說，公務員包括政務官，都會依法行政，「該請假會請假，時間上不能處理的，該辭的要辭，我還是會依法行政」。