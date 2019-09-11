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2020大選時程一次看！中選會912發布總統選舉公告

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▲蔡英文、韓國瑜、郭台銘、柯文哲。（合成圖／資料照）

▲蔡英文、郭台銘、韓國瑜、柯文哲。（合成圖／資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統及立法委員大選選戰開跑，中選會12日上午將正式發布總統選舉公告，並由中選會主委李進勇說明相關議題。

李進勇將於12日上午10時於中選會佈告欄張貼第15任總統副總統選舉公告，發表致詞並回應媒體相關議題提問。根據中選會公告時程，12日發布總統、副總統選舉公告後，13至17日開始受理申請為總統、副總統選舉被連署人。備受關注的鴻海集團創辦人郭台銘動向，「郭柯王」最後到底要如何合作，最終17日就會有答案。

2020總統、副總統工作進行程序表

108年9月12日 發布總統、副總統選舉公告

108年9月13日17日 受理申請為總統、副總統選舉被連署人

108年9月18日 公告總統、副總統選舉被連署人

108年9月19日至11月2日 受理總統、副總統選舉連署書件

108年11月13日前 公告總統、副總統選舉連署結果

108年11月14日 公告總統、副總統與立法委員選舉候選人登記日期

108年11月18日至22日 受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記

108年12月3日前 審定總統、副總統選舉候選人名單

108年12月9日 總統、副總統選舉候選人抽籤決定號次

108年12月13日 公告總統、副總統選舉候選人名單

108年12月14日至109年1月10日 辦理總統、副總統選舉候選人電視政見發表會

109年1月11日 投票、開票

2020立法委員工作進行程序表

108年11月8日 發布立法委員選舉公告

108年11月14日 公告總統、副總統與立法委員選舉候選人登記日期

108年11月18日至22日 受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記

108年12月13日前 審定立法委員選舉候選人名單

108年12月18日 區域、原住民立法委員選舉候選人抽籤決定號次、全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉候選人名單公告之政黨號次抽籤

108年12月31日 公告立法委員選舉候選人名單

109年1月1日至109年1月10日 辦理立法委員選舉候選人公辦政見發表會

109年1月11日 投票、開票

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