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韓粉噓聲害了韓國瑜？　蕭旭岑：審慎評估是否再讓馬英九參加造勢

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▲▼韓國瑜新北二重疏洪道造勢,國民黨黨主席吳敦義與馬英九都前往站台。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜新北二重疏洪道造勢，國民黨黨主席吳敦義與馬英九都前往站台。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂欣玫／綜合報導

前總統馬英九8日受邀出席國民黨總統參選人韓國瑜新北造勢，但致詞卻遭韓粉打斷、被噓下台，因此，馬韓10日出席同活動卻未碰面，也被認為是刻意錯開。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑11日還原事發過程，強調「沒有刻意避開」，但若之後造勢場合還有類似的情況發生，幕僚則會審慎評估是不是要讓馬英九出席。

韓國瑜8日到新北三重造勢，當馬英九上台演說時韓國瑜剛好進場，這時韓粉鼓譟要馬英九趕緊結束演說，馬無奈表示「我還沒說完」；事隔一天後，韓國瑜對外澄清，是當時進場次序「出了一點小問題」、自己在場外也等了1小時，並承諾下次會改進。韓國瑜也在9日中午親自打電話向馬英九致歉，馬辦則回應「相當的錯愕」，但不會放在心上、不會降低為韓國瑜造勢的意願。

蕭旭岑11日受訪時再度還原造勢過程，他表示，馬英九是應韓國瑜競選總部的邀請去助講，韓總部原先說的時間是7點20分「馬吳韓」同台，媒體朋友也有收到這份通知，但馬到現場才知道韓沒辦法準時到場，等了一個多小時，接著等到黨主席吳敦義演講完後，才被通知要上去講，希望在韓抵達前先幫忙撐場面，結果講到一半突然有人鼓譟，被主持人要求下台，「我想任何人都會覺得很錯愕。」

▲▼韓國瑜9月8日新北造勢流程。（圖／記者李帛窈 整理製表）

▲韓國瑜9月8日新北造勢流程。（圖／記者李帛窈 整理製表）

至於馬英九被批評講稿太多、演講超過表定時間，蕭旭岑說，談話內容表定給5分鐘，但時間已經拖了，也不知道韓國瑜什麼時候會來，況且吳敦義也講了10分鐘，「任何參加過造勢場合的朋友都知道，講話沒辦法一定照著時間，老實講當時已經是在幫忙暖場、撐場了，你也不知道主帥什麼時候來，所以馬當然把準備的東西好好講，這是他的義務。」

蕭旭岑認為，馬英九總要告訴大家為什麼要選國民黨，所以才重申8年政績，「這是一個很正常的事情」所以今天去計較他講了幾分鐘這應該不是重點，也不應去批評講稿的內容，「如果只要激情的喊支持韓國瑜可能只能說服一小部分人，但我們要說服的是大部分人」因此不認為馬英九講過去8年的政績有什麼錯，「如果只因為馬講過去政績就噓他的人，那這是真的韓粉嗎？我非常質疑。」

▲蕭旭岑受訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

▲蕭旭岑受訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

對於韓國瑜事後打電話向馬英九致歉，蕭旭岑說，韓國瑜的道歉非常溫暖跟真摯，但不知道為什麼還有一些打著韓家軍名號的人，指責馬講的內容太長，「韓市長都這麼誠懇致歉，為什麼還有打著韓家軍名號的人去講這些話，這不是反韓嗎？你今天在質疑馬講政績的人，這不是在害韓市長嗎？」

另外，繼新北造勢馬韓同台後，兩人10日出席同場活動卻未碰面，遭外界認為是馬韓已種下心結。對此，蕭旭岑強調，「沒有刻意避開」，馬英九當時待到6點10分，韓國瑜6點到，原預期會碰面，但可能人太多、媒體太過熱情所以沒有遇到，並不是刻意避開。

蕭旭岑指出，在台北市黨部主委黃呂錦茹邀請馬英九出席10日活動前，馬英九就已經安排好一個很重要的、當主人的宴會，但為了與韓國瑜見面，即使行程再滿也要盡量趕看看，不過，當天下午才被通知韓國瑜6點才會到，因此馬英九為了趕下一個餐會最多只能待到6點10分，「如果時間到還是要趕快趕，不能夠失禮，如果一個餐會的主人沒有到，這樣合理嗎？」因此不用刻意去解讀這件事。

蕭旭岑強調，馬英九還是會繼續用各種方式為韓國瑜助選，至於是否會再出席韓國瑜造勢活動？蕭旭岑則說，如果還是有所謂韓粉鼓譟、噓聲的話，幕僚會審慎評估是否要讓馬英九去，這是幕僚的責任，「我們期待的是能為韓市長加分，如果去有一些紛擾，造成新聞焦點被轉移，我想這不是韓市長要的。」

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