馬英九被說雞腸鳥肚　羅智強抱屈：不去韓國瑜造勢對兩人都好

▲馬英九致詞遭韓粉噓下台。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

前總統馬英九8日受邀出席國民黨總統參選人韓國瑜的新北造勢活動，但致詞時遭韓粉中斷，被主持人請下台，因此馬韓10日出席國民黨台北市里長授證典禮，同場卻未同框，也被認為是刻意錯開。對此，北市議員羅智強認為，馬英九不去韓國瑜的造勢場，對兩人都好。

馬英九基金會執行長蕭旭岑11日還原事發過程。他強調，「沒有刻意避開」，馬英九當時待到晚間6時10分，韓國瑜晚間6時到，原預期會碰面，但可能人太多、媒體太過熱情所以沒有遇到，並不是刻意避開。

蕭旭岑指出，在台北市黨部主委黃呂錦茹邀請馬英九出席10日活動前，馬英九就已安排好一個很重要的、當主人的宴會，但為了與韓國瑜見面，即使行程再滿也盡量趕看看，但當天下午才被通知韓國瑜6點才會到，馬英九為了趕下一個餐會最多只能待到晚間6點10分，「如果時間到還是要趕快趕，不能夠失禮，如果一個餐會的主人沒有到，這樣合理嗎？」因此不用刻意去解讀這件事。

▲馬英九出席國民黨台北市里長服務促進會授證典禮。（圖／記者林敬旻攝）

馬政府時期的發言人羅智強11日也透過臉書表示，馬英九不去韓國瑜的造勢場，對兩人都好，「韓國瑜聲勢強，去了變蹭韓；韓國瑜聲勢弱，去了變帶賽；而未同框，又説是雞腸鳥肚」，如果他是馬英九，也不知該怎麼做。

羅智強指出，馬英九被噓下台事件後，很多人把矛頭對向馬英九，説是馬英九自己不對，支持韓國瑜到連「既邀為客，以禮相待」的基本道理都丟了，「這是愛韓國瑜，還是害韓國瑜？」這意謂馬英九再去參加韓國瑜的造勢場合，一樣還有被噓下台的可能，屆時受傷的不只是馬英九，韓國瑜也一樣受傷，這是他最不願見的事。

羅智強提到，韓國瑜團隊也沒把握約束部分討厭馬英九的韓粉的行為，那麼馬英九不去造勢場，對韓國瑜也未必不是一件好事，否則一旦再發生類似的憾事，又是你罵我，我罵你的開始，最後選舉只嫌票少，從來不會嫌票多，現在在選總統的是韓國瑜，不是馬英九，真的希望韓國瑜當選，就努力幫忙廣結善緣，而不是把選票推出去。

▲韓國瑜、吳敦義出席國民黨台北市里長服務促進會授證典禮。（圖／記者林敬旻攝）