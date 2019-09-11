韓國瑜頒優良教師「白眼女神」黃捷父也獲獎…對比女兒火力強爸爸則低調

記者洪靖宜、洪正達、吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜11日出席高雄市108年度資深暨特殊優良教師表揚大會，而其中一名優良教師正好為「白眼女神」高雄市議員黃捷的父親，黃捷父親黃智璋相當低調，面對媒體，黃智璋說他認同韓國瑜對弱勢這塊的作為，至於議會將開議，有無話對女兒黃捷交代？黃智璋說，希望黃捷做好自己，不要綁手綁腳，做好份內工作就好。

▲黃捷爸爸黃智璋。（圖／記者洪正達攝）

高雄市108年度資深暨特殊優良教師表揚大會，於今（11日）下午2點在高雄市社會教育館演藝廳舉行，由韓國瑜市長、教育局長吳榕峯親自頒獎表揚特殊優良教育人員25位，各領域傑出教師114位，以及服務滿10年至40年共計1,805位優秀教師；其中一位優秀教師正好為高雄市議員黃捷的爸爸黃智璋。

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

不過韓國瑜和黃智璋並無正面碰面，黃智璋說，相當認同韓國瑜在弱勢族群的幫忙，畢竟自己所屬的學校一直都在做這塊；不過談到自己的女兒，黃智璋說「我是很開放的人，女兒做什麼都支持，我給他非常大空間」。

至於黃捷因為質詢韓國瑜因此爆紅，被冠上「白眼女神」備受矚目，黃智璋笑說「我知道，但我希望他做他自己，不要綁手綁腳，做好份內工作就好」。