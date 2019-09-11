回憶選台北市長遭抹黑…連勝文嘆：近一半時間被內部人扯後腿





▲連勝文。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜10日北上在台北市黨部致詞時，提及連勝文、丁守中在2014、2018年台北市長選舉被抹黑，使黨內人士沒了信心，進而輸了選舉。對此，國民黨中央委員連勝文也認同此說法，還強調自己選舉時，有將近一半時間，都在面對內部人扯後腿。

連勝文11日在臉書上表示，他在2014年選不好，只得約61萬票，而當時黨中央認為這結果無關執政表現，也與太陽花後大環境無關，就像現在完全怪候選人自己！也有人說當初若是丁守中選，就不會是這結果，這些指責他都概括承受。但到了2018年，大環境對國民黨極為有利，台北市長柯文哲市政一蹋糊塗，外部又有韓流加持，候選人也換成丁守中，結果開票國民黨卻只得了57萬票，比在最惡劣的環境中去選，得票還少。

連勝文說，柯文哲為什麼還能擾亂國民黨？這其實應該先問問國民黨的支持者，為什麼不相信自己的候選人？很多人不知道，在2014年許多名嘴對他的攻擊，在選後經過漫長的司法驗證，都已證明是抹黑，「雖還了我清白，但選舉早已結束！」

「各位真的要讓這樣的悲慘冤屈，再次的發生在國民黨其他的候選人身上嗎？」連勝文強調，柯文哲看穿了國民黨內部的許多矛盾，也藉此操弄，「我選舉時，有將近一半時間，都在面對內部人扯後腿！」但現在國民黨人士如果不能認知，他們要去塑造一個新的時代、拚這個國家的未來，而持續被自己的情緒或私利所蒙蔽，甚至以沒有根據的假新聞，自以為清高去質疑在前線作戰的同志，「那這就是在重蹈2014年的覆轍！」

連勝文說，如果國民黨支持者還要再去相信沒有根據的假新聞，或是選擇相信名嘴的胡言亂語，那「你才是真正的傻子！這個國家毀了，你或你的家人因此而受傷，你真的只能怪自己笨！是的，你沒看錯，就是你自己笨！」