影／特殊優良教育師拒韓國瑜握手　幼兒園長：打從心裡不喜歡他

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜表揚1805位優秀教師，但沒想到又發生「拒絕握手」的窘境，一名獲頒特殊優良教育人員的幼兒園長，在頒獎的時候刻意不跟韓國瑜握手，不過雙方還是有點頭示意，事後這名幼兒園長表示自己不跟他握手的原因：「就是不喜歡他」。

▲一名幼兒園長在領獎時，拒絕跟韓國瑜握手，但氣氛還算平和 。（圖／記者洪正達攝）

就在司儀高唱幼兒園長名字的時候，韓國瑜看到園長先是微笑鞠躬，這名園長也點頭回應，但是手並沒有像其他獲獎人員一樣伸出來，兩個人都刻意保持禮貌，韓國瑜拿過獎座，園長也把手放到講座上頭合影，就在合影完後雙方又鞠躬，這名園長才轉身離開，時間不到9秒鐘結束。

雖然才短短的9秒鐘，但是明顯可以感受到這名園長是特意不跟韓國瑜握手，事後記者追問這名園長的身份，原來她是獲頒特殊優良教育人員25名老師當中的其中一位，目前是擔任前金幼兒園長，名字叫鄭淑蓮。是被教育部人權教育諮詢暨資源中心列為人權專家，曾經擔任過性別平等教育專業講員、高雄市性別平等教育輔導員、性別講座約30場、性別教育教學發表文章約20篇。

▲一名幼兒園長在領獎時，拒絕跟韓國瑜握手，但氣氛還算平和 。（圖／記者洪正達攝）

記者詢問鄭淑蓮園長為何拒絕跟韓國瑜握手，她先是表示「我就是不喜歡他」，然後緊閉雙唇搖頭，就快步走進了自己的座位，但是記者上前繼續追問，鄭淑蓮說：「因為打從心裡就不喜歡他」，記者問是因為做不好或是怎麼樣嗎？鄭淑蓮回應「講了也是...」，隨後就不再回答任何問題。

其實在公開頒獎場合拒絕跟韓國瑜握手的人，鄭淑蓮園長也不是第一個，就在8月8日的時候，頒發防災士證書給一名身穿短袖上衣、綁著俐落馬尾的女子時，對方見他伸出右手示意握手的瞬間竟當場縮手，並帶著一臉歉笑抬手表示拒絕，只見韓國瑜處變不驚，仍掛著一臉笑意，繼續完成典禮。

事後臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」8日晚間轉發這段影片，不少網友紛紛留言揶揄「好像k黨每一位到最後都是這個樣⋯」、「死亡之握2.0，國魚版」、「溫和的嗆韓」、「手是拿來做事的，不是拿來握的啦，幹」、「而且她根本沒看前面鏡頭耶」。

不過就在新聞發布之後，鄭淑蓮園長透過教育局回應，全文如下：

對於記者這樣的報導，著實感到不妥！人與人之間應該要互相尊重，我跟市長以禮相待的畫面也很清楚的呈現，為何一個不握手就能描述成這樣。本意非如此，請相關報導不要再製造對立，應回歸教育專業，謝謝

