不知仇人住哪...惡情侶「3秒膠」灌社區大門鑰匙孔　住戶全遭殃

▲基隆市一對情侶與友人有財務糾紛，竟對社區大門鑰匙孔灌入三秒膠，造成社區住戶無法進出。（示意圖／記者屠惠剛攝，與本案無關。）

記者廖安莘／基隆報導

基隆市一對情侶與友人有財務糾紛，在2018年1月15日凌晨，到基隆中正區友人所居住的社區內，對社區大門鑰匙孔灌入3秒膠，造成社區住戶無法進出。社區管委會調閱監視器，發現2人惡行後，報警逮人。警方調查，涉案男子為了接女友出院，偷走停放在醫院的機車。基隆地院審理後，法官判高男有期徒刑3月及拘役1百天，林女則判拘役80天，均可易科罰金。

判決書指出，高男2018年1月6日下午為了接女友出院，拿著鑰匙前往基隆長庚醫院附近的停車場，隨機測試可以成功發動的機車，因此將盧婦機車偷走，將它作為載女友返家的代步工具。

同月15日凌晨，2人因不滿簡姓友人積欠債務，竟想持3秒膠灌進簡男家門的鑰匙孔，但因不知道是哪一戶，便把該層兩戶大門都灌膠；2人離開時行經張姓友人的住處，突然想起與他也有債務糾紛，但也不知道他住哪一戶，已相同方式不顧其他住戶權益，將3秒膠灌進大門鑰匙孔，造成住戶暫時無法出入。

經社區保全發現後，立刻報警處理，並調閱社區監視器提供給警方。警方循線查出兩人犯案時，騎乘的機車，是日前失竊的贓車，隨即將兩人逮捕。

基隆地院審理後，法官認為高男、林女2人均坦承犯行，依竊盜及共同犯毀損他人物品罪，判處高男有期徒刑3月、拘役100天；林女則依共同犯毀損他人物品罪，判處拘役80天，均可易科罰金。

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