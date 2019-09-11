對著蘭潭比愛心！小情侶酒後爬下堤防「詭異溺斃」　檢初判：意外死亡

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義市一對小情侶9日凌晨落入蘭潭，2人遺體間隔10小時後相繼浮出水面。檢警10日傍晚相驗2人遺體，並未發現明顯外傷，初步研判應是意外落水溺斃；對此，家屬並未多表示意見，整段相驗過程不發一語，場面相當哀戚。

警方調查，家就住在嘉義市的黃男（22歲）與遠在台中的洪姓少女（17歲）交往，2人陷入熱戀。9日凌晨1時許，黃男騎著機車載女友到蘭潭邊堤防聊天，2人吹著夜風暢談，還喝了一手啤酒，期間2人曾數度騎車離開，但沒過多久卻又折返回原地，最後少女似乎抵擋不住倦意，在水泥護欄上躺下；而黃男則是突然起身爬下堤防，隨後約10秒，少女也跟著爬下，最後2人身影消失在漆黑的夜色中。

▲2人在堤防上甜比愛心放閃，但隨後卻相繼爬下堤防，溺斃蘭潭中。（圖／記者翁伊森翻攝）

9日晚間9時許，有民眾在蘭潭水面發現一具女性浮屍，警方獲報到場，經檢視後確認死者是洪姓少女，但與其同行的黃男卻不見蹤影，直到約10小時後，才有民眾於10日上午7時在距離洪女浮出地點約1公尺旁的同一水域中發現黃男，待警消將其打撈上岸後已經明顯死亡。

究竟為何小倆口會在蘭潭中溺斃？警方環顧案發現場，堤防旁留有黃男騎乘的機車、數瓶空啤酒罐，並未發現任何遺書。黃男父親也向警方表示，兒子過去性格較為叛逆，畢業後找工作也不太順遂，但約在3個月前與少女交往後，2人感情甜蜜，兒子也因此變得沉穩許多，近日少女還到家中同居，2人感情相當要好，並未吵架、戀情也未受雙方家屬反對，不解為何會在凌晨時分雙雙落水。

檢警10日下午相驗2人遺體，雙方家屬也趕赴殯儀館，神情哀戚、全程不發一語；檢警初步檢視，2人遺體上並未發現明顯外傷，且衣著完整，研判是意外落水溺斃，家屬對這一死因皆無異議。但2人為何會在9日凌晨4時許一前一後爬下堤防，是酒後戲水、抑或是其他原因，仍有待警方深入釐清。

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▼少女與黃男遺體在同一水域被發現，初步相驗研判為意外落水。（圖／記者翁伊森翻攝）